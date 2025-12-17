El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explica en qué estado encontraron al recién nacido y aclara que "ya se ha encontrado una familia"

Abandona a un bebé de pocos días de vida en el portal de un edificio en Sevilla: buscan a los padres del pequeño

La Policía Nacional está investigando el paradero de los padres de un bebé que fue abandonado este martes en la barriada Madre de Dios de Sevilla. El menor está en estos momentos hospitalizado, aunque se encuentra en "buen estado de salud y en buenas condiciones".

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha sido la persona que ha confirmado todos los datos del suceso y ha actualizado cómo se encuentra el menor y en qué consiste el dispositivo para encontrar a los padres que abandonaron al bebé. El político ha relatado que el bebé fue encontrado completamente desnudo por una vecina en un portal de la barriada y añade que ésta fue la que compró pañales y leche para el pequeño hasta que llegaran las fuerzas policiales.

Por otro lado, Toscano no ha indicado la edad exacta del bebé, aunque ha asegurado que "sería posible que tuviera el cordón umbilical" cuando fue encontrado, detallando que encontraron restos del cordón en el recién nacido. Asimismo, ha señalado que los primeros indicios apuntan a que el niño "no habría nacido en un hospital". Sin embargo, el subdelegado no ha confirmado si el menor sufre un síndrome de abstinencia.

Activan el protocolo para el menor y confirman: "Ya tenemos familia para el bebé"

El subdelegado ha confirmado que se ha activado el protocolo, cuya competencia recae en la Junta de Andalucía, quien ha confirmado la declaración de desamparo provisional sobre el menor para hacerse cargo de la tutela.

El director general de Infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, ha asegurado en una entrevista radiofónica en Radio Andalucía Información que se ha activado la guarda con fin de adopción para que una familia pueda acoger al bebé. "Ya tenemos familia para ese bebé", ha señalado.

En este sentido, Mora ha defendido el protocolo de renuncia aprobado por el gobierno andaluz. Ha indicado que el mismo "da la oportunidad" a las mujeres de comunicar la renuncia al Hospital, activándose el protocolo "sin tener que entrar a más razones". "Son muchas las circunstancias que pueden llegar a tener encima de la mesa para tener que renunciar, pero nosotros no somos quién para poder juzgarlo. Nosotros tenemos que ser garantes de la protección de estos menores", ha afirmado.