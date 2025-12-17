Alberto Rosa 17 DIC 2025 - 14:22h.

Jugador y entrenador han publicado dos emotivos comunicados en sus redes sociales recordando "el camino recorrido juntos"

Carlos Alcaraz ha anunciado este miércoles que Juan Carlos Ferrero ha dejado de ser su entrenador, después de siete años de relación profesional en los que el murciano ha logrado levantar seis Grand Slam y alcanzar el número uno del ranking ATP.

Alcaraz ha confirmado la noticia en un comunicado difundido en su perfil de la red social X. "Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos. Pero tengo la certeza de que los afrontaremos de la manera correcta, dando lo mejor de nosotros, como siempre hemos hecho. Siempre sumando", ha escrito el deportista,

Alcaraz ha confesado lo "difícil" que es para él escribir ese comunicado y ha recordado estos años de trabajo con el entrenador. "Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante todo este tiempo me has acompañado en un viaje increíble, dentro y fuera de la pista. Y he disfrutado muchísimo de cada paso contigo", ha señalado.

"Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos", agradece el actual número uno del mundo al que ha sido su único entrenador en su etapa profesional.

Por último, Alcaraz deseó "lo mejor de corazón" para el futuro. "Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro", concluye.

Las palabras de Juan Carlos Ferrero para Alcaraz

Por su parte, Juan Carlos Ferrero también ha querido tener unas emotivas palabras para el murciano que ha publicado en su perfil de Instagram. "Hoy es un día difícil. Una de esas cuando es difícil encontrar las palabras correctas. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás", comienza.

Ferrero ha reconocido el trabajo "duro", con el que han "crecido juntos" y compartido "momentos inolvidables". "Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único".

Ferrero ha concluido su comunicado agradeciendo a Carlos Alcaraz su confianza, esfuerzo y que "tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente."

La pareja formada por Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero han conseguido seis Grand Slam --Roland Garros (2), Wimbledon (2) y US Open (2)--, ocho Masters 1000, ocho ATP 500, dos ATP 250, una medalla de plata olímpica y permanecer en el número uno del ranking 50 semanas.