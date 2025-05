El vídeo de Hamás en el que muestra el mal estado de los rehenes

Ohana aparece sentado en el suelo junto a Bohbot, tumbado, para describirse respectivamente como el "prisionero número 21" y el "prisionero número 22". Según el rehén, su compañero "no ha dejado de intentar hacerse daño " y "no puede hacer nada" por el empeoramiento de su estado.

Su mujer, Rebecca González , reconoció recientemente a Europa Press que estas aparentes pruebas de vida no han hecho sino acrecentar su preocupación por su apariencia física y también por sus palabras, ya que, aunque cree que son los terroristas quien dictan qué decir, temía ya que el penúltimo fuese una suerte de despedida. "Hasta que hubo el primer vídeo quería saber cómo estaba pero no imaginé que me iba a doler tanto", admite esta colombiana en un encuentro organizado por Fuente Latina.

Cuando comenzó el ataque, llamó a su mujer para avisarle de que había terroristas . "Yo te prometo que vuelvo casa", le aseguró. "Me habló con tanta seguridad que me pareció que tenía todo controlado", asegura. Sin embargo, hacia mediodía un amigo de su marido la llamó para darle la noticia de que había sido secuestrado, ya que se le podía ver en uno de los numerosos vídeos de Hamás de aquel día.

En su opinión, "Israel no puede pretender que va a acabar con Hamás" sino que lo que tiene que hacer es "preocuparse por traer a los secuestrados, terminar una guerra y utilizar todo para que esto no vuelva a pasar en el futuro" porque de lo contrario ninguna madre querrá enviar a sus hijos al Ejército para que los secuestren y no regresen y entonces "ya no va a haber ninguna protección en Israel".