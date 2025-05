Han acusado al Gobierno de haber puesto en marcha una "campaña de desinformación" "para engañar a la población" y vender a la opinión pública que no han vendido ni adquirido armamento a Israel desde octubre de 2023, cuando empezó la guerra de Israel en Gaza tras el ataque de Hamás.

La RESCOP ha llamado a una manifestación unitaria el próximo sábado 10 de mayo a las 12.00, desde Atocha a la Puerta del Sol, en Madrid, para exigir al Gobierno que rompa todas las relaciones que mantiene con Israel y que imponga un embargo total de armas a un Estado que "no está respetando la ley internacional y cuyos dirigentes tienen orden de arresto por crímenes de guerra".

Han advertido además de que el t ránsito de material militar con destino a Israel es "la norma, no la excepción" y se realiza a través de líneas regulares, sobre todo desde Estados Unidos.

"El Gobierno ha dicho en sucesivas ocasiones que no le consta, nosotros decimos que no le consta porque no mira, porque si mira tendría que tomar medidas y tendría un coste importante, con Estados Unidos para empezar", han subrayado.