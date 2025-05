Donald Trump ha visitado Arabia Saudí y posteriormente Qatar, donde le han ofrecido un avión de lujo de 400 millones de dólares

Donald Trump, en su visita a Arabia Saudí, se ha reunido con el presidente de Siria. La Casa Blanca ha anunciado que va a levantar todas las sanciones contra su Gobierno. No hace demasiado tiempo, este mismo presidente era yihadista de Al Qaeda y fue sancionado internacionalmente. Estados Unidos ofrecía en ese momento una recompensa de 10 millones de dólares por él.

Trump ya se encuentra en Qatar, la que es la segunda etapa de su viaje en el Golfo Pérsico. El mandatario ha visitado el Palacio del Emir de Qatar, donde ha sido recibido con todos los honores. El emirato es uno de los grandes mediadores diplomáticos de la región, con un destacado papel de intervenir en el conflicto de Gaza o Irán. Allí espera afirmar también grandes acuerdos comerciales y militares.

Un viaje muy polémico porque, a pesar de los acuerdos comerciales que ha conseguido para Estados Unidos, están siendo muy cuestionados los negocios que ha cerrado, personales y familiares, y ese avión qatarí que quiere utilizar como Air Force One y que plantea muchas dudas legales, éticas y también de seguridad. Según informa Dori Toribio, el presidente Trump se muestra dispuesto a aceptar este avión de lujo que le ofrece Qatar, valorado en 400 millones de dólares, porque dice que no es un regalo para él, sino para todo Estados Unidos.

Pero republicanos y demócratas advierten que esto violaría la Constitución, que dice que los cargos públicos no pueden aceptar estos regalos de otros países sin pasar por el Congreso. Además, está la seguridad. Expertos advierten que no se puede usar cualquier avión como Air Force One, que tiene que ser un avión militar modificado con su propio sistema de defensa y comunicaciones, como un Despacho Oval en el aire, lo que llevaría tiempo y mucho dinero.

Sólo un "idiota" no aceptaría el regalo de Qatar, ha insistido Trump, antes de aterrizar en Doha con su viejo Air Force One. La polémica del avión palacio en el cielo, obsequio de la monarquía catari, acompaña al presidente. Que su uso vaya a ser temporal o que Qatar lo entregue al Pentágono y no a él de forma particular no despeja las dudas de ilegalidad. Como tampoco del conflicto de intereses de esta visita oficial a tres países del Golfo, donde la familia Trump tiene en marcha negocios multimillonarios. Al frente, sus hijos Donald, Junior y Eric, que hace solo dos semanas en Doha cerraba como Vicepresidente de la organización Trump la construcción de un club de golf y de un complejo de villas de lujo en pleno desierto.

El olfato familiar para los negocios se multiplica. Cuando a Eric le preguntan en Dubai, calca el discurso político de su padre. Ataca a Biden y contrapone la admiración hacia su familia, hacia su padre. Y hacia la marca Trump. Solo le falta ese hacer América fuerte. Política y negocios que sus dos hijos gestionan y benefician al patriarca del imperio familiar.