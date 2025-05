La cumbre de Estambul para buscar la paz entre Rusia y Ucrania ha quedado aplazada a este viernes con la ausencia de Putin y Zelenski

Ucrania envía una delegación a la cumbre de Estambul, en la que no estarán ni Putin ni Zelenski

La cumbre de Estambul para buscar la paz en Ucrania ha comenzado con sabor a fracaso. Putin no asistirá después de que Zelenski le desafiara a un cara a cara. Finalmente todo quedará en manos de interlocutores de segundo nivel. Informa en el vídeo Andrés Mourenza.

El encuentro ha quedado finalmente aplazado a mañana viernes. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, que también se encuentra en Turquía, ha reconocido que no es optimista con respecto al resultado de estos encuentros y se reunirá este viernes con la delegación ucraniana.

El proceso de paz se le atraganta a Trump, que prometió solucionarlo en 24 horas. De momento, Putin gana tiempo, insinúa voluntad de diálogo, pero no se mueve ni un milímetro. Quiere que Ucrania renuncia a su soberanía, a su capacidad militar y a gran parte de su territorio.

El presidente ucraniano ha señalado que no cree que Rusia se esté tomando en serio las negociaciones y ha acusado a Moscú de enviar una delegación de segundo nivel. “Parece una farsa”, ha dicho. Las conversaciones comenzarán este viernes.

Zelenski: "Seremos constructivos"

“Estamos esperando a determinadas señales para concretar las horas. Seremos constructivos”, ha afirmado Zelenski. “Si hoy se logra un alto el fuego a nivel de un grupo técnico, no haría falta una reunión directa [entre Putin y Zelenski]. Si Rusia quiere discutirlo en un encuentro directo de líderes, estoy listo”, ha afirmado el presidente ucraniano. “Rusia tiene que demostrar algo. Si no vemos esa demostración, significa que no están listos para acabar esta guerra y que no tienen voluntad política. Si no hay reuniones bilaterales, pedimos sanciones”.

Por respeto al presidente Trump, al alto nivel de la delegación turca y al presidente Erdogan, y puesto que queremos tratar de lograr al menos los primeros pasos hacia la desescalada, el fin de la guerra —es decir, un alto el fuego—, he decidido enviar a nuestra delegación a Estambul”, ha señalado Zelenski.

Vladimir Medinski, jefe de la delegación de Rusia, ha señalado en la televisión estatal rusa que sus negociadores están dispuestos a reanudar el proceso de negociación con Ucrania. “Hay un ambiente de trabajo”, ha señalado.

El equipo negociador de Rusia no incluye a ningún ministro

El equipo negociador anunciado por el Kremlin no incluye a ningún ministro o dirigente de primer nivel político. La delegación enviada por el presidente ruso, Vladímir Putin, está encabezada por su asesor para asuntos culturales, Vladímir Medinski. Según Moscú, la delegación rusa la integran, entre otros, un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército ruso.

El avión que llevó a Zelenski a Ankara aterrizó a las 12.14 hora (09.14 GMT) y fue recibido en el aeropuerto por su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, quien llegó esta mañana a Ankara desde la ciudad turca de Antalya, donde se celebra una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN.

Zelenski ha acudido a Turquía en respuesta a la propuesta de Putin de negociaciones directas entre los dos países, sin condiciones ni alto el fuego previo. El presidente ucraniano respondió a esa oferta planteando un cara a cara con Putin, en el que el presidente ruso finalmente no ha aceptado participar.

“Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale?”, ha afirmado Donald Trump durante su gira por Oriente Medio. “Obviamente, él no iba a ir. Iba a ir, pero pensó que yo iba a ir. No iba a ir si yo no estaba allí. Y no creo que vaya a pasar nada, te guste o no, hasta que él y yo estemos juntos”.