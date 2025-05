Las autoridades de Jalisco tratan de identificar a los presuntos asesinos de la infuencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo

México, bajo la consternación por el asesinato de la influencer Valeria Márquez

La Fiscalía del Estado de Jalisco investiga el asesinato de Valeria Márquez, la influencer mexicana de 23 años a la que mataron de tres disparos durante una transmisión en directo de TikTok. Las autoridades, que consideran que se trata de un "crimen por encargo", han ofrecido más detalles del crimen, que tuvo lugar el martes 13 de mayo sobre las 18:30 hora local en el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la localidad de Zapopan.

En el vídeo que grababa la influencer se pudo escuchar a un hombre, quien le preguntó: "¿Eres Valeria?". Al responder que sí, el varón abrió fuego y disparó tres veces a la joven en el abdomen y en la cabeza. Hay muchas incógnitas por resolver, ya que el documento de la tiktoker podía contener "señales". El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha asegurado ante los medios que más de 20 personas del círculo íntimo de Valeria han sido interrogadas.

Entre ellos hay familiares y amigos, como Vivian de la Torre, la supuesta "mejor amiga" de la víctima, quien le solía enviar regalos durante sus directos. De hecho, el trágico día le envió una bebida roja de una conocida marca y un cerdito de peluche que Valeria llegó a mostrar a sus seguidores. Lo que tienen claro los agentes en estos momentos es que el crimen fue cometido por un presunto sicario y un cómplice, ya que obtuvieron imágenes de cámaras de vigilancia.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro: "Hemos obtenido los videos de cómo, dónde y en qué dirección huyeron los asesinos"

"Las cámaras del sistema de videovigilancia Escudo Urbano C5 estaban funcionando en el momento del ataque, y de ahí hemos obtenido los videos de cómo, dónde y en qué dirección huyeron los presuntos asesinos”, ha explicado Navarro, que ha afirmado que "después de agredir a Valeria", los sospechosos "tomaron dos rutas distintas". "Uno se fue en una motocicleta y otro en un automóvil blanco", ha precisado. Por ahora se baraja un "feminicidio", apuntan fuentes locales.

Las autoridades cuentan con un "retrato hablado del homicida" y subrayan que, a pesar de que no han identificado a los responsables todavía, saben que el atacante no conocía personalmente a Valeria. Este hecho refuerza la hipótesis de que se tratase de un sicario. Según Navarro, "hay tres líneas de investigación que se están trabajando de forma paralela", aunque no pueden dar más detalles sobre las investigaciones respecto al móvil del crimen.

Los agentes también han querido destacar que se ha descartado que existan elementos que vinculen a Valeria con grupos criminales. Un rumor que llegó por una supuesta relación con Ricardo Ruiz Velasco, alias 'Doble R', uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que ha sido desmentido: "Eso es falso". Entre las pesquisas a analizar figura también un ramo de rosas rojas que la joven recibió con el mensaje "Perdón". Se desconoce si mantiene algún vínculo con el crimen o si se depositó por la consternación de lo sucedido.