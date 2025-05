La joven de 23 años fue citada para entregarle un regalo y eran dos sicarios en moto: uno de ellos le disparó varias veces a la cabeza

Investigación del asesinato a tiros de Valeria Márquez: la influencer había denunciado amenazas de su ex días antes

El asesinato de Valeria Márquez sigue bajo investigación y todas las pesquisas apuntan a la expareja de la TikToker mexicana, líder un cártel de la droga en Jalisco. La joven de 23 años, con miles de seguidores en la red social recibió varios disparos, casi todos en la cabeza mientras transmitía en vivo y poco antes había especulado si la iban a secuestrar o matar.

Valeria Márquez fue citada en un centro de belleza para recibir un "costoso regalo", que debía ser entregado personalmente. La joven influencer recibió al supuesto repartidor que en realidad era un sicario, que llegó junto a otro hombre en moto. Antes de dispararle varias veces a la cabeza y el pecho le entregó una peluche y una bolsa de café.

La influencer mexicana durante la transmisión y mientras esperaba al mensajero había expresado temor por su vida, según informó este jueves la fiscalía del estado de Jalisco.

El asesinato de la joven ha conmocionado a México y desató toda clase de rumores sobre la causa de su asesinato, en una zona del país sacudida por la violencia de los cárteles en los últimos años. Los investigadores apuntan a la expareja de Valeria Márquez, que sería el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum ha prometido mantener la investigación y trabajadr conjuntamente con la Policía local para encontrar al asesino de Márquez.

Denis Rodríguez, el portavoz de la Fiscalía del estado de Jalisco, proporcionó nuevos detalles sobre el asesinato y reiteró que se investigará el crimen de la modelo e influencer hasta que se conozca al responsable.

Jalisco, bajo el control de los cárteles de las drogas

La región mexicana está controlada por uno de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, según Rodríguez que ha explicado de los diferentes asesinatos cometidos por sicarios en motocicleta, ordenados por los narcos contra políticos y otras.

La influencer había alertado en varias de sus publicaciones en redes que había sufrido incidentes relacionados con una de sus exparejas, de la que no reveló su identidad.

“Fue mi pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona”, comentaba en una de las publicaciones en su red social. Algunos medios mexicanos informaron que la expareja a la que se refería es líder local del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según los medios locales no confirmados por las autoridades, Márquez habría mantenido una relación sentimental con un sujeto, que es considerado líder de un cartel del narco en Zapopan y Tlaquepaque.