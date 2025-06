El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, dimite después de que el líder del ultraderechista Geert Wilders, anunciase la salida del Gobierno

Geert Wilders y su partido abandonan el Gobierno de coalición y encaminan a Países Bajos a las elecciones anticipadas

El primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, ha presentado este martes su dimisión poco después de que el líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, anunciase la salida de su formación del Gobierno de coalición.

Schoof, que formalizará su dimisión ante el rey, ha confirmado que permanecerá como primer ministro interino hasta la celebración de elecciones y ha calificado la salida de PVV de "irresponsable e innecesaria", según ha recogido la cadena de radiodifusión NOS.

El colapso del Gobierno neerlandés se produce después de que Wilders anunciara este mismo martes que se retiraba de la coalición ante la falta de un acuerdo sobre el plan de diez puntos sobre migración presentado por su formación.

La salida de Geert Wilders

Geert Wilders, líder del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), ha anunciado este miércoles la salida de su formación del Gobierno de coalición en Países Bajos, una decisión que vincula con la falta de un acuerdo sobre el plan de asilo y que rompe el Ejecutivo actual, encaminando así al país a unas elecciones anticipadas.

Wilders ha comunicado esta decisión apenas dos días después de amenazar con este paso si las autoridades no cerraban las fronteras "lo antes posible". "No se han firmado nuestros planes de asilo. No se ajusta al acuerdo (de coalición). El PVV abandona la coalición", ha dicho el líder de PVV en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, lo que derriba el Ejecutivo de coalición y encamina al país europeo a unas elecciones anticipadas.