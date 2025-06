La ONU ha alertado de que 2024 se ha convertido en el año con más violaciones graves de los derechos de los niños en conflictos armados

Israel y los territorios palestinos ocupados, sobre todo la Franja de Gaza, concentran el mayor número de abusos contra la infancia

Compartir







La ONU alerta de que 2024 se ha convertido en el ejercicio con más violaciones graves de los derechos de los niños en conflictos armados, con más de 41.000 episodios documentados.

El balance anual revela un incremento del 25 % respecto a 2023, con 41.370 incidentes verificados que engloban asesinatos y mutilaciones, reclutamiento forzoso, abusos sexuales y bloqueo de ayuda humanitaria, y que han afectado a 22.495 menores.

Israel y Gaza lideran la lista negra

Israel y los territorios palestinos ocupados, sobre todo la Franja de Gaza, concentran el mayor número de abusos contra la infancia, con 8.554 casos: más de la quinta parte del total y más del doble que el siguiente país, la República Democrática del Congo.

Los asesinatos y mutilaciones encabezan las transgresiones (11.967), seguidos de la denegación de acceso humanitario y del reclutamiento o utilización de menores en hostilidades, ambos con más de 7.000 sucesos. Aumentaron además un 17 % los episodios en los que un mismo menor sufrió varios tipos de atropellos, secuestro, violencia sexual o uso forzoso en combate. "Las voces de 22.495 niños inocentes que deberían estar aprendiendo a leer o jugando, pero que han tenido que aprender a sobrevivir a bombardeos y balas, deberían quitarnos el sueño. Estamos en un punto de no retorno", ha denunciado la representante especial de la ONU para Menores y Conflictos Armados, Virginia Gamba.

PUEDE INTERESARTE La hambruna amenaza a más de un millón de niños en Gaza cuando se cumplen dos meses de bloqueo israelí

La funcionaria lamentó que los actores no estatales figuren como los principales culpables, aunque los gobiernos aparecen como máximos responsables de matar y herir a menores, atacar escuelas y hospitales y obstruir la ayuda vital. "Los gobiernos y los grupos armados están ignorando flagrantemente la ley internacional que reconoce a toda persona menor de 18 años como niño", remarcó Gamba.

También recordó que los menores vinculados a milicias, como los 3.018 detenidos en 2024, deben ser tratados como víctimas. Como dato para la esperanza, subrayó que 16.500 niños asociados previamente a grupos armados recibieron apoyo para su reintegración civil. "No podemos permitir que la infancia sea una víctima más de la guerra", concluyó Gamba. "El momento de actuar es ahora. No mañana, no algún día, hoy".