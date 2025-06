Casi 200 bomberos, 40 vehículos terrestres y cuatro aéreos trabajan para contener las llamas del incendio en la isla griega de Quíos

El viento, las temperaturas y el terreno seco complican la extinción del fuego

Las condiciones meteorológicas han favorecido la virulencia de un gran incendio forestal en la isla griega de Quíos. Varias zonas han tenido que ser evacuadas. Un ejército de bomberos trabaja en la extinción que está siendo muy complicada, porque el viento no está ayudando nada.

El cielo griego se tiñe de ocre y humo negro en Quíos, mientras un ejército de bomberos lucha contra las llamaradas que, avivadas por el viento, avanzan sin tregua. Las llamas amenazan tierras de cultivo, almacenes, bosques secos y viviendas.

Desde las terrazas, los vecinos ven avanzar enormes llamaradas de fuego que avanzan superando las copas de los árboles.

Casi 20 poblaciones evacuadas

Desde la seguridad del mar, se aprecia cómo avanza esa lengua de fuego amenazando a las poblaciones.

“Si no hubiera estado aquí, mi casa se habría quemado. Con la manguera y los cubos he refrescado y he apagado el fuego, pero mi invernadero se ha quemado un poco”, comenta un hombre.

Casi 200 bomberos, 40 vehículos terrestres y cuatro aéreos se esfuerzan en contener el avance del incendio forestal que ha obligado a evacuar a casi 20 asentamientos de la isla.

El Ejército griego se ha sumado a las tareas de extinción. Mientras, locales y vecinos abandonan a toda prisa las casas por la cercanía de las llamas que el viento, las temperaturas y el terreno seco continúan avivando.