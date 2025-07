Vladímir Putin rechaza renunciar a sus objetivos en Ucrania a pesar de la petición de Donald Trump del cese de hostilidades

Rusia y EEUU no llegan a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, tras 12 horas de conversaciones en Arabia Saudí

Compartir







El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves en conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que Moscú no se desviará de sus objetivos en Ucrania pese a los llamamientos de su colega a un cese de hostilidades, según informó el Kremlin.

"Rusia no se desviará de sus objetivos", dijo el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica. Ushakov agregó que Putin explicó a Trump que Moscú continuará sus esfuerzos para eliminar las "causas originales" del conflicto con Ucrania, que llevaron a la confrontación actual. Mientras, Trump "planteó de nuevo la cuestión de un pronto cese de las hostilidades", reconoció el asesor presidencial.

Durante la conversación, que duró casi una hora y fue la sexta que ambos líderes mantienen este año, Putin le informó a Trump sobre el cumplimiento de medidas de carácter humanitario, acordadas con Ucrania durante las últimas negociaciones en Estambul y aseguró que Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con Ucrania.

Las conversaciones entre Putin y Trump

"Vladímir Putin destacó que nosotros continuamos buscando una solución política y negociadora al conflicto", afirmó, aunque recalcó que no se abordó en concreto una tercera ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev. Además de Ucrania, ambos presidentes abordaron en profundidad la situación en torno al programa nuclear iraní y Siria.

"La parte rusa destacó la importancia de la solución de asuntos problemáticos y conflictivos exclusivamente a través de medios políticos y diplomáticos". A la vez, señaló que Putin y Trump no abordaron el cese de entrega de ciertos tipos de armas estadounidenses a Ucrania, anunciado esta semana por Washington. "Durante esta conversación ese tema no se tocó", aseguró Ushakov. El asesor presidencial reconoció que Putin y Trump no hablaron esta vez sobre una posible cumbre en un futuro.