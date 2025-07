Los forenses apuntan que la pequeña murió por hipotermia o posible asfixia accidental en una tienda de campaña

La aristócrata Constance Marten y su pareja Mark Gordon han sido declarados culpables del homicidio de su hija recién nacida, que murió después de llevarla a vivir en una tienda de campaña en condiciones invernales muy frías para evitar los servicios sociales.

Así lo informan diarios británicos como ‘The Guardian’ o ‘Sky News’. Marten y Gordon, que ya habían tenido a sus primeros cuatro hijos bajo tutela, se dieron a la fuga con el quinto, una niña llamada Victoria, poco después de su nacimiento en diciembre de 2022.

Marten, de 38 años, que proviene de una familia adinerada, y Gordon, de 51, se dieron a la fuga con su hija Victoria para escapar de los servicios sociales. El cuerpo de la bebé fue encontrado con basura dentro de una bolsa de supermercado, en la esquina de un cobertizo en Brighton el 1 de marzo de 2023. Los forenses apuntan que murió por hipotermia o posible asfixia accidental durante el co-sueño en el interior del abrigo de su madre.

Muerte de hipotermia o asfixia en una tienda "endeble"

La pareja ha sido declarada ahora culpable de homicidio involuntario por negligencia grave. No respondieron y se negaron a ponerse de pie mientras se leía el veredicto, según detalla ‘Sky News’.

La pareja insistió en vivir al margen, con la esperanza de evitar que un quinto hijo quedara bajo la tutela del Estado. La Fiscalía declaró que Marten y Gordon se gastaron miles de libras en taxis para moverse por Inglaterra mientras intentaban evadir a las autoridades.

Sin embargo, no encontraron los medios para proporcionar ropa y cuidados adecuados al bebé y murió ante las condiciones invernales. Una muerte “inevitable”, según el fiscal Tom Little, cuando la pareja comenzó a acampar en South Downs en enero de 2023 en una tienda de campaña “endeble”.

Una muerte "inevitable"

La fiscalía afirmó que era probable que Victoria muriera de hipotermia debido al frío de la tienda, o que se asfixiara mientras dormía con ella. Se alegó que Victoria llevaba un pelele inadecuado y que Marten se mojó al cargarla debajo del abrigo.

La pareja dijo que fue un accidente trágico y negó haber actuado mal, pero fueron declarados culpables de pervertir el curso de la justicia, ocultar el nacimiento de un niño y crueldad infantil el año pasado después de un juicio en Old Bailey que duró casi cinco meses. El fiscal Tom Little aseguró que la responsabilidad recaía sobre ellos y añadió que Victoria “todavía estaría viva” si no hubieran elegido vivir al margen.

Marten declaró al jurado que se quedó dormida en la tienda de campaña con su hija metida en su abrigo con cremallera para abrigarse solo unos días después de desconectarse de la red. Al despertar, dijo, Victoria había fallecido. No supo explicar exactamente cómo había ocurrido la muerte de su hija. Pero, al describir lo que sucedió inmediatamente después, declaró al jurado: «Sabía que no estaba viva y me sentí responsable porque la tenía en brazos, así que supuse que me había quedado dormida sobre ella”, recoge ‘The Guardian’.