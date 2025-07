Donald Trump ha sido diagnosticado de "inuficiencia venosa crónica", una enfermedad que no es grave, pero que no es benigna

Trump se sometió a un examen médico por inflamación en las piernas y problemas en las manos

Una imagen ha dejado al descubierto algunos síntomas que revelan el estado de salud de Donald Trump. A pesar del maquillaje, podemos ver que sus manos muestran hematomas y sus tobillos están visiblemente hinchados.

La Casa Blanca ha asegurado que el presidente, de 79 años, se encuentra "bien" y que se trata de una enfermedad llamada "insuficiencia venosa cr ónica".

De tanto apretón de manos y de tanta demostración de fuerza, a Donald Trump le han salido moratones en las manos. Eso, junto a otra foto de sus tobillos, calcetín revirado y zapato a punto de reventar, le ha llevado a someterse a un chequeo y atajar los rumores sobre su salud.

La Casa Blanca asegura que la salud de Trump es "excelente", pero la sangre no le corre bien por las venas

Y aunque la Casa Blanca asegura que su salud es "excelente", que "todo está bien", lo cierto es que a Trump la sangre no le corre bien por las venas. Padece "insuficiencia venosa crónica", una enfermedad que no es grave, pero que no es en absoluto benigna: "La causa más común es un propio defecto en las venas", explica José Díaz, jefe de cardiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La sangre de Trump tiene dificultades para regresar al corazón. "Medidas de compresión, incluso masaje o algún tipo de tratamiento quirúrgico, eso no tiene por qué impedir una vida prácticamente normal", precisa Díaz.

La. consecuencia visible de la enfermedad salta a la vista en cada acto al que acude. Y qué decir del maquillaje que usa para camuflarlo. Como afirman muchos, es peor el remedio que la enfermedad.