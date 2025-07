El corresponsal de la BBC, Gary O'Donoghue, estaba dormido cuando lo llamó por teléfono la secretaria de Prensa de la Casa Blanca y le puso a Trump

Donald Trump rechaza posicionarse públicamente de parte de Ucrania: "No estoy del lado de nadie"

A Trump le gusta mandar, también a los medios a los que rechaza si los periodistas lo incomodan. Por eso el presidente estadounidense veta a los que no le gustan y llama a otros para que lo entrevisten. El republicano al que le encantan las conversaciones telefónicas ha llamado a un periodista británico, Gary O'Donoghue, para que este le hiciera preguntas. El corresponsal de la BBC en EEUU lo contó así.

"El lunes por la noche" recibí una llamada de la Casa Blanca y "debo ser sincero, estaba dormido cuando sonó" el teléfono, después de que en la última semana casi había descartado de que Trump le diera un cara a cara, en la fecha en que se cumplía un año del atentado en Butler, Pennsilvania.

Gary O'Donoghue cree que Trump había leído todo lo que había publicado sobre el intento de magnicidio contra él, pero este lunes cuando cogió el teléfono no pensó que fuera a recibir noticias del presidente republicano. Sin embargo, cuando escuchó la voz de la secretaria de prensa de la Casa Blanca fue casi inmediato: "Hola, Gary, estoy aquí con el presidente, aquí lo tienes", dijo Karoline Leavitt.

El periodista no perdió tiempo y ha asegurado que buscó a la carrera su grabadora y pudo hablar con Trump durante casi 20 minutos de temas variopintos, como el atentado, pero también sobre Vladimir Putin, la OTAN y su opinión de Reino Unido.

El corresponsal británico en Washington ha destacado que notó que Trump no se siente cómodo al hablar del atentado. "Es algo en lo que no me gusta pensar porque posiblemente me cambiaría la vida y no quiero que eso pase", ha dicho el presidente estadounidense con un tono que expresaba vulnerabilidad.

Trump habló de su relación con Putin: "Me ha decepcionado"

Trump también ha comentado el giro en su relación con Putin tras cuatro amagos de acuerdo que fueron "saboteados por el ruso", aunque ha aclarado que "no he roto relaciones con él, pero me ha decepcionado".

"Pensé cuatro veces que teníamos un acuerdo y luego regresas a casa y ves que acaba de atacar una residencia de ancianos o algo en Kiev. Eso me hizo preguntarme: "De qué diablos va esto".

Este desencuentro con el presidente de Rusia del que Trump presumía de tener una relación de cercanía, ha marcado su involucración cada vez mayor en la guerra de Ucrania. Esto, junto al bombardeo a Irán están socavando el apoyo de su base de seguidores, llamada MAGA, la masa aislacionista.

Lo cierto es que al presidente de EEUU los seguidores empiezan a flaquear por esos temas mencionados, pero también por su negativa a publicar la lista Epstein, con los famosos que iban a sus fiestas con menores. Trump ha negado incluso que esa lista exista y asegura que es un invento de los expresidentes Obama y Biden.