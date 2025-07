Celia Molina 23 JUL 2025 - 12:48h.

Medios colombianos han tenido acceso a un documento en el que se revela la contratación de un menor para asesinar al alcalde

Un sicario de 15 años, el autor de los disparos a Miguel Uribe en un mitin en Bogotá

Medios colombianos han tenido acceso en exclusiva a la grabación de una escucha telefónica en la que dos personas, una a la que llamaban 'El Mono' y otra sin identificar, hablaban de la perpetración de un nuevo atentado contra un político local. Se trataba, concretamente, de Carlos Fernando Galán, alcalde Bogotá, a quien habrían planificado asesinar tan solo dos días después del magnicidio contra Miguel Uribe.

Como ocurrió en este intento de homicidio, en el que el autor intelectual del atentado, apodado 'El Costeño', contrató a un menor de 15 años para que realizara el disparo contra el candidato a la presidencia de Colombia, la grabación revela el contacto con un menor de 13 años para que fuera el autor material de un segundo asesinato. Según esa conversación, que se habría registrado desde Bucaramanga, el alcalde de Bogotá era el objetivo y estas pruebas ya se encuentran en manos de la Fiscalía.

¿Qué decía la conversación telefónica?

En concreto, en la escucha telefónica revelada por Noticias RCN, se decía: "Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, para que me ayude a sacarlo". En cuanto a la reacción del propio alcalde, al que se le comunicaron estos hechos antes de que saltaran a los medios de comunicación, ésta ha sido su declaración a través de Twitter:

"Sobre la información que fue publicada esta noche por RCN Televisión sobre posibles riesgos a mi seguridad, yo quiero exponerle a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas. Me fue presentada por la fiscalía y por la policía, porque son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esta información y las medidas que se requieran tomar a raíz de esa información. Confío en las investigaciones y estoy trabajando en contacto permanente con fiscalía y policía" ha puntualizado Galán.

El 21 de junio, pocos días después del atentado cometido contra Miguel Uribe mientras éste estaba dando un mitin, El Concejo de Bogotá urgió a las autoridades a que tomaran medidas para la seguridad del alcalde de la capital de Colombia, Carlos Fernando Galán, y la fiscal general del país, Luz Adriana Camargo, tras encontrar fotos suyas en el teléfono del menor sicario que atentó contra el senador colombiano y aspirante presidencial. Estas medidas parecen haber surtido efecto, al haber detectado la planificación del próximo asesinato político en el país.