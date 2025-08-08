La recompensa histórica para capturarlo eleva así la cifra de 25 millones anunciada a principios de este año

Venezuela y EEUU intercambian presos en un acuerdo que involucra a El Salvador: agradecimiento de Maduro a Trump

Estados Unidos ofrece la mayor recompensa que ha habido por obtener información que comprometa a Nicolás Maduro: 50 millones de dólares (casi 43 millones de euros) a cambio de información que facilite el arresto del presidente de Venezuela. La recompensa histórica para capturarlo eleva así la cifra de 15 a 25 millones anunciada a principios de este año.

Desde Washington se le vincula con organizaciones terroristas y redes de distribución de drogas a través de bandas que las introducen en el país norteamericano, por lo cual le atribuyen distintos crímenes que, aseveran, “no escaparán a la Justicia”.

Ha sido la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el que a través de un vídeo difundido en la red social ‘X’ ha anunciado: "Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro", ante lo que acto seguido ha asegurado que, "bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, Maduro no escapará a la Justicia y será responsable de sus despreciables crímenes".

Al respecto, Washington justifica la decisión porque, según las palabras de la fiscal, "hasta la fecha, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio" dirigente venezolano, mientras que su cartera "ha incautado más de 700 millones de dólares (casi 600 millones de euros) en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más".

Las autoridades estadounidenses consideran por ello a Maduro como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional" y lo acusan de emplear bandas criminales como "Tren de Aragua, Sinaloa y el Cartel de los Hijos --designadas como organizaciones terroristas por Estados Unidos-- para introducir drogas letales y violencia en" el país norteamericano.

Fue en enero de este año cuando el Gobierno estadounidense, aún en manos del demócrata Joe Biden, antes de la toma de posesión de Trump, elevó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por informaciones que faciliten la detención o condena de Maduro, dentro de un paquete de medidas y sanciones por lo que Washington denunció como una "investidura ilegítima" tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, consideradas como fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.