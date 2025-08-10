Activistas interrumpen 'Gran Hermano' en Israel para exigir el fin de la guerra en Gaza

Los activistas de Standing Together irrumpieron la emisión en directo portando camisetas con el mensaje 'Nos marchamos de Gaza'

Benjamin Netanyahu amplía la ofensiva israelí en Gaza porque es "la mejor forma" de acabar la guerra con Hamás

El programa de 'Gran Hermano' en Israel se vio interrumpido en directo cuando un grupo de activistas salió de repente al escenario para reclamar el fin de la guerra en Gaza y mostrar su rechazo al plan del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para la ocupación total de Gaza. El canal cortó la emisión.

El grupo de manifestantes, que portaban camisetas con el mensaje 'Nos marchamos de Gaza', se sentó en medio del plató. "¡Tenemos que detener la guerra en Gaza! ¡Esta guerra nos matará a todos! Hay hambre en Gaza. La nueva operación para ocupar Gaza matará a los rehenes, los palestinos y los soldados", gritaron los activistas.

"Cuando el Gobierno sanguinario abandona a los secuestrados y continúa su campaña de exterminio y hambre en Gaza, es imposible continuar con la rutina", ha asegurado el grupo Standing Together en sus redes sociales.