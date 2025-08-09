Muere un menor palestino de 15 años aplastado por un paquete de ayuda en Gaza

Un menor muere aplastado por un paquete de ayuda lanzado sobre Gaza

Las cifras de víctimas en las colas de la ayuda humanitaria ascienden ya a 1.743 muertos

En Gaza, la población sigue desesperada por conseguir comida. Las toneladas de ayuda humanitaria que se lanzan desde varios metros de altura no son suficientes y siembran el caos entre los ciudadanos, que luchan por tener algo para comer.

Uno de esas cargas de ayuda ha caído sobre Muhamed Eid, un menor de 15 años que ha fallecido por aplastamiento.

Las cifras de víctimas en las colas de la ayuda humanitaria ascienden ya a 1.743 muertos y 12.590 heridos. El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha informado de que en las últimas 24 horas han recibido los cuerpos de 21 personas, mientras que también se han registrado 341 heridos.

Más de 61.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

El Ministerio, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aumentado a más de 61.300 los muertos por la ofensiva israelí desatada en el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023 después de sumar 39 víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Las autoridades gazatíes han situado en 61.369 los muertos por la ofensiva, mientras que un total de 152.850 personas han resultado heridas después de que los hospitales hayan recibido a 491 heridos en el último día, según un último balance publicado por el Ministerio.

Asimismo, desde que el Gobierno de Israel rompiera el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzara la ofensiva el pasado 18 de marzo han fallecido por la ofensiva un total de 9.862 palestinos y otros 40.809 han resultado heridos.