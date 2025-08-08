El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás" y pone un plazo de 7 meses para el control total

Hamás sobre las declaraciones de Netanyahu: "Representan un claro cambio de rumbo en las negociaciones"

Benjamin Netanyahu consigue su objetivo. Tras una reunión tensa que ha durado horas, el Gobierno de Israel ha aprobado su propuesta sobre una escalada de la ofensiva militar en Gaza que incluye la ocupación del enclave. El primer ministro israelí tomará toda la Franja, aunque asegura que no la anexionará a Israel, sino que la entregará a un Gobierno de transición, algo que quiere hacer en siete meses, acelerando así la operación militar que ya deja más de 61.000 muertos y que prevé desplazar a más de un millón de palestinos.

"El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás (y) las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se prepararán para tomar el control de la ciudad de Gaza", ha afirmado la oficina de Netanyahu en un comunicado en el que señala que, simultáneamente, "distribuirán ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate".

Las cinco premisas en la estrategia de Benjamin Netanyahu para el fin de la guerra

De igual modo, el organismo gubernamental ha adoptado cinco premisas en su estrategia para "poner fin a la guerra":

El desarme de Hamás

El regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos

La desmilitarización de la Franja de Gaza

El Control de seguridad israelí en la Franja de Gaza

El establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina

“No queremos gobernarlo. Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobiernen adecuadamente sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida”, ha dicho Netanyahu, asegurando que no quiere incorporar la Franja a su propio territorio; anexionarse. Antes, quiere establecer un perímetro de seguridad.

Luz verde a la ocupación de Gaza entre voces de disonancia en el Gobierno

El gabinete de seguridad de Israel aprueba así el plan de Netanyahu y da luz verde a la ocupación total de Gaza, aunque no sin ciertas disonancias en el seno del Gobierno. Tanto ministros como parte de la cúpula militar están en contra. La gran mayoría, menos el ala más radical del Gobierno.

Por su parte, Hamás advierte que esto se trata de una forma de sacrificar a los rehenes. Todavía quedan 50 y creen que 20 de ellos siguen con vida.

En Tel Aviv les alzaban pancartas para exigir su liberación, pero Hamás avisaba de que el precio de la ocupación será alto… Más todavía. Ya han muerto 61.000 personas en la Franja y, a diario, sigue haciendo estragos otra arma de guerra: el hambre, que sigue aumentando esa cifra.

“Se está deshumanizando y se está matando a la gente”, denuncian quienes cooperan sobre el terreno.

Más de 800 gazatíes han muerto intentando conseguir algo de ayuda. Gaza se consume, diana ahora de un plan orquestado con fecha límite para la ciudad de Gaza: el 7 de octubre. Y solo sería el primer paso: siete meses para su control total.