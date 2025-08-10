La Casa Blanca está considerando que Volodímir Zelenski participe en la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin

Líderes europeos piden a Donald Trump que tenga en cuenta a Ucrania en la cumbre con Vladimir Putin

Compartir







La Casa Blanca está considerando que Volodímir Zelenski participe en la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la próxima semana en el estado de Alaska.

Desde que el estadounidense anunciaba la reunión, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto.

PUEDE INTERESARTE La nueva polémica de Donald Trump: el envío de tropas a América Latina plantea serias dudas legales

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y las principales potencias europeas han reclamado este sábado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión del próximo viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

"Los intereses vitales (de Ucrania y la UE) incluyen la necesidad de garantías de seguridad sólidas y creíbles que permitan a Ucrania defender eficazmente su soberanía e integridad territorial. Ucrania tiene la libertad de decidir sobre su propio destino. Las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", reza el escrito.

PUEDE INTERESARTE El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán concede una ventaja estratégica a Estados Unidos en el Cáucaso Sur

En esta línea, se han mostrado tajantes con la posibilidad de un "intercambio de territorios" mencionada la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza. La línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A este fin, los países firmantes abogan por fomentar la vía diplomática al tiempo que mantienen su "sustancial" apoyo financiero y militar a Kiev, así como manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra Rusia para blindar los ya mencionados intereses ucranianos y europeos.