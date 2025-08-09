El encuentro se produce tres semanas antes de la fecha que Donald Trump dio a Vladimir Putin para poner fin a la guerra

Donald Trump desvincula su cita con Vladimir Putin de un posible encuentro con Volodimir Zelenski: "Quiere reunirse conmigo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el viernes 15 de agosto en el estado de Alaska, unas horas después de decir que preveía un encuentro "muy pronto" y que este se celebraría en un lugar "muy popular por muchas razones".

"La tan esperada reunión entre mí, como presidente de los Estados Unidos de América, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención", ha confirmado el mandatario estadounidense en un escueto mensaje compartido en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

Por su parte, las autoridades rusas han confirmado la fecha y lugar del "tan importante" encuentro, decisión que han calificado como "lógica".

"La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin, y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre en Alaska", ha declarado el portavoz del Kremlin, Yuri Ushakov, según declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Tass.

Alaska, "el lugar más estratégico"

También el gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, se ha pronunciado sobre la reunión de la próxima semana, cuyo anuncio ha acogido "con satisfacción", garantizando que el estado está "listo para acoger esta histórica reunión".

"Alaska es el lugar más estratégico del mundo, situado en la encrucijada de América del Norte y Asia, con el Ártico al norte y el Pacífico al sur. Con tan solo tres kilómetros de separación entre Rusia y Alaska, ningún otro lugar desempeña un papel más vital en nuestra defensa nacional, seguridad energética y liderazgo en el Ártico. Lo que ocurre en el Ártico y el Pacífico impacta a Alaska antes que al resto del país", ha apuntado Dunleavy en un escrito compartido en su cuenta en X.

En el mismo mensaje, el gobernador ha subrayado la relevancia histórica de Alaska, defendiendo lo "apropiado" que es que se celebren allí "debates de importancia mundial" como el fijado por Donald Trump este viernes, alegando que el estado ha sido "durante siglos" un "puente" entre naciones y una "puerta de entrada para la diplomacia, el comercio y la seguridad en una de las regiones más cruciales del planeta".

Previamente, este mismo viernes, Trump ha hecho alusión a la mencionada reunión, sin dar más detalles al respecto alegando que no quería "eclipsar" el acuerdo suscrito este viernes en la Casa Blanca por los líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Lo que sí apuntó en este primer momento es que le habr�ía gustado reunirse antes con Putin, pero que las cuestiones de seguridad pueden haber demorado las gestiones para organizar la cita.