La fiebre por los labubus: un grupo de ladrones roba decenas de estos muñecos virales en una tienda de Los Ángeles
El valor aproximado del botín asciende a unos 7.000 dólares
El trono del juguete más deseado tiene ahora un nuevo ocupante: Labubu, una criatura peluda, de orejas puntiagudas, grandes ojos y una sonrisa afilada que mezcla lo adorable con lo inquietante. La estética de estos muñecos, nacidos en Asia y viralizados en Occidente, parece haber conectado mejor con los gustos de una generación que busca lo raro, lo visual y lo personalizable.
Tal es la obsesión por estos muñecos que un grupo de ladrones, tapados con sudaderas y mascarillas, han entrado a la fuerza en una tienda cerca de Los Ángeles buscando algo muy específico que no era ni la caja, ni las joyas: eran labubus.
En las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento se puede ver cómo se hicieron con todo el inventario de labubus y salieron huyendo en una camioneta en pocos minutos. El valor aproximado del botín asciende a unos 7.000 dólares.
Los muñecos 'Labubu' se convierten en la nueva obsesión viral de la Generación Z
Una nueva moda entre los jóvenes ha acabado por desplazar a los entrañables Sonny Angel de estanterías, mochilas y perfiles de TikTok. Los muñecos Labubu, con su estética traviesa y su aire de cuento oscuro, han irrumpido con fuerza en el universo del coleccionismo.
Los juguetes ya no son solo cosa de niños: esta nueva fiebre viene de la mano de la Generación Z y se mueve entre el diseño artístico, la cultura pop y el fenómeno viral en redes.