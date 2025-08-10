El trono del juguete más deseado tiene ahora un nuevo ocupante: los Labubu

El valor aproximado del botín asciende a unos 7.000 dólares

El trono del juguete más deseado tiene ahora un nuevo ocupante: Labubu, una criatura peluda, de orejas puntiagudas, grandes ojos y una sonrisa afilada que mezcla lo adorable con lo inquietante. La estética de estos muñecos, nacidos en Asia y viralizados en Occidente, parece haber conectado mejor con los gustos de una generación que busca lo raro, lo visual y lo personalizable.

Tal es la obsesión por estos muñecos que un grupo de ladrones, tapados con sudaderas y mascarillas, han entrado a la fuerza en una tienda cerca de Los Ángeles buscando algo muy específico que no era ni la caja, ni las joyas: eran labubus.

En las imágenes de la cámara de seguridad del establecimiento se puede ver cómo se hicieron con todo el inventario de labubus y salieron huyendo en una camioneta en pocos minutos. El valor aproximado del botín asciende a unos 7.000 dólares.

Una nueva moda entre los jóvenes ha acabado por desplazar a los entrañables Sonny Angel de estanterías, mochilas y perfiles de TikTok. Los muñecos Labubu, con su estética traviesa y su aire de cuento oscuro, han irrumpido con fuerza en el universo del coleccionismo.

Los juguetes ya no son solo cosa de niños: esta nueva fiebre viene de la mano de la Generación Z y se mueve entre el diseño artístico, la cultura pop y el fenómeno viral en redes.