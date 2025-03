El mundo del coleccionismo tiene nuevos reyes: los Hirono, creados por la marca Pop Mart

Las blind boxes están en auge, y ya generan un mercado de cerca de 20mil millones de dólares

Adiós a los Sonny Angels, hola a los Labubus: así son los peluches-llavero que arrasan en redes

Si hay algo que siempre ha existido en el mundo de la cultura popular, son los coleccionables. Pero en los últimos años, gracias a inteligentes estrategias de marketing y al auge de las redes sociales, este coleccionismo se ha extendido a todos los estratos sociales y a diferentes grupos de edad.

Ya en 2022, el mercado global del coleccionable alcanzó un valor de 379.93 mil millones de euros. Un claro ejemplo lo tenemos en los Funkos que, aunque ya no están en su punto más álgido (recordemos que hasta hicieron una pequeña serie animada), se han mantenido como punta de lanza como un elemento reconocible de dicho mercado de coleccionismo. Y pese a que su empresa ha tenido pérdidas millonarias (tuvieron que destruir una ingente cantidad de muñecos apilados en sus almacenes), ¿quién no conoce hoy en día la marca Funko?

Durante mucho tiempo, se han convertido en un fenómeno casi de culto. Y este tipo de coleccionables han existido toda la vida (¿alguien recuerda los tazos, por ejemplo?), pero esta globalización ha traído otros fenómenos que, pese a que no han durado mucho el tiempo, han arrasado por completo. Ahí están los Sonny Angel, los muñequitos que se colocaban en la parte trasera del móvil. Originarias de Japón y creadas en 2004 por el diseñador Toru Soeya, se han puesto de moda estos dos últimos años sobre todo gracias a su colección Hippers (los que se adhieren al móvil) y que estaban en cada lugar al que miraras. Pero no son los únicos.

Ahora le ha llegado el turno a los Hirono, unas pequeñas figuras con una estética muy particular y una expresividad cautivadora que han conquistado a coleccionistas de todo el mundo. Estas figuras de aspecto infantil angelical son creaciones de Lang, un diseñador chino que colabora con la empresa Pop Mart, una de las marcas más populares en el mercado de las 'blind boxes'. Es decir, cajas sorpresa que contienen figuras al azar de una colección específica, lo que hace que la búsqueda del modelo deseado se vuelva una experiencia emocionante para los coleccionistas. Y ahí radique parte de su encanto y, cómo no, de su éxito.

Según Pop Mart, la obra de Lang esta centrada en "la naturaleza cambiante del concepto del 'yo'. Los Hirono son una expresión de mis emociones personales a través de la literatura, la música o el cine". Y es cierto que cada Hirono tiene un diseño distintivo, con una mezcla de melancolía y ternura que los hace irresistibles. Se han lanzado varias colecciones con temáticas distintas, entre ellas destacan The Other One, Shelter, Endless Enjoyment o una especial centrada en el mítico 'El Principito', personaje creado por Antoine de Saint-Exupéry. Y sus precios pueden variar entre los 15-20 euros hasta los 200 euros en colecciones más exclusivas. Estos coleccionables han ido ganando popularidad, especialmente en redes sociales como TikTok, donde miles de usuarios comparten la apertura de sus 'blind boxes' y muestran sus colecciones.

"Los descubrí por TikTok, empecé a ver gente abriendo las 'blind boxes 'y me encantaron", comenta Dani Saiz, un joven coleccionista, estudiante de animación 3D y Diseño de Entornos Interactivos. "Tengo ya 13 figuras y otras están en camino". El atractivo de los Hirono no solo radica en su diseño, sino en el componente de azar que los hace adictivos. Al comprar una 'blind box', no se sabe qué figura tocará, lo que lleva a muchos coleccionistas a intercambiarlas para conseguir sus favoritas. "Mi primer Hirono fue The Ghost, de la colección The Other One, y sigue siendo mi favorito de esa serie", añade Saiz.

Los Hirono, aunque nacieron en Pop Mart, ya se pueden encontrar en diferentes tiendas especializadas, sobre todo en manga, anime y coleccionables de todo tipo. "Los empecé comprando por las tiendas del centro de Madrid, como Otaku center o Impact Store pero ahora soy más de comprarlos por Amazon o Aliexpress", explica Saiz. La creciente demanda de este tipo de figuras cada vez es más mayor, y hace más fácil encontrar más variedad en plataformas digitales. Y es que en el mercado asiático, son especialistas en este tipo de coleccionables, creando nuevas modas que se expanden como la pólvora gracias a las redes sociales.

Pero no solo encontramos los Hirono, porque también están los Labubu o, más recientemente, los Dimoo, creados por la artista Ayan Deng. Dimoo es un niño pequeño con grandes ojos. Según reza Pop Mart, "según avanzan las aventuras de Dimoo, este conoce a Baby Cloud, una pequeña nube situada en su cabeza, que cambia acorde a sus emociones". En España ya hay una sucursal de Pop Mart, concretamente en Barcelona, donde se forman enormes colas para comprar las nuevas colecciones de este tipo de figuras.

Es un mercado que sigue creciendo, sumando cada vez más adeptos. "Aparte de mis Hirono, de Popmart también tengo tres Dimoos, uno fue un regalo y los otros dos de una colección que me parece preciosa que se llama 'Stories in the cup'", detalla Dani Saiz sobre su creciente colección. Dentro de este mundo, los Hirono se han posicionado como una de las opciones más codiciadas. Con nuevas colecciones en camino y diseños cada vez más elaborados, parece que esta fiebre no hace más que aumentar.

Ya solo en 2024, las IP de POP MART alcanzaron unos ingresos millonarios. Destacando cuatro franquicias clave: The Monsters, Molly, SkullPanda y CryBaby, estos personajes generaron colectivamente ingresos superiores a 200 millones de dólares. Además, los ingresos combinados de otras 13 IPs, incluyendo DIMOO WORLD, HIRONO, Zsiga y HACIPUPU, superaron los 500 millones de dólares, expandiendo su imperio a otros lugares del mundo, con tiendas también en París o Londres.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.