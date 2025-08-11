Yolanda Menadas 11 AGO 2025 - 12:59h.

El servicio de Gardacostas de Galicia rescató a tres personas de un yate de recreo de seis metros de eslora que había quedado a la deriva cerca de la illa de Tambo

Evacuado de urgencia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo un pasajero del crucero 'Indepence of the Seas'

PontevedraEl servicio de Gardacostas de Galicia, a través de la embarcación auxiliar Irmáns García Nodal, rescató este lunes a tres personas que se encontraban a bordo de un yate de recreo de seis metros de eslora que había quedado a la deriva cerca de la Illa de Tambo debido a un fallo mecánico. Tanto los ocupantes como la embarcación fueron trasladados en buenas condiciones al puerto de Combarro.

35 años trabajando en aguas gallegas

Este incidente se produce justo un día después de que el servicio celebrara un hito histórico: el 35º aniversario del primer vuelo del helicóptero Pesca I en la ría de Vigo, que marcó el inicio del Servicio de Búsqueda y Salvamento, precursor del actual Gardacostas de Galicia. En sus orígenes, combinó barcos y helicópteros civiles para formar un dispositivo pionero en España y uno de los primeros en Europa.

“Como hace 35 años, seguimos preocupándonos por la seguridad de las personas y el cuidado de nuestras costas las 24 horas todos los días del año”, subrayaron desde Gardacostas.

24 horas al día 365 días al años

La efeméride llega en un fin de semana intenso para el servicio. El sábado por la noche, el Pesca I realizó una evacuación aeromédica de un pasajero del crucero Independence of the Seas al Hospital Álvaro Cunqueiro.

En esta ocasión, la rápida intervención de la tripulación del Irmáns García Nodal evitó que la avería del yate derivara en una situación de riesgo mayor, subrayando una vez más el papel esencial de este cuerpo, operativo las 24 horas del día y los 365 días del año para garantizar la seguridad en el mar.