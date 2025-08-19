Un plan piloto que busca impulsar el número de visitantes internacionales, que se ha reducido en los últimos meses

España recibió 63,7 millones de pasajeros internacionales hasta julio, un 6 % más

El Gobierno de Tailandia anunció que aceptará, en principio durante 18 meses, que visitantes extranjeros conviertan sus criptomonedas en la moneda local, en un plan piloto que busca impulsar el número de visitantes internacionales, que se ha reducido en los últimos meses.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas de Tailandia explicó que esta prueba se llevará a cabo, sin especificar la fecha de comienzo, con ayuda de la Comisión de Bolsa y Valores, la Oficina Antilavado de Dinero y el Ministerio de Turismo y Deportes.

Proceso supervisado por el Banco de Tailandia

La idea es que los turistas internacionales puedan "convertir sus activos digitales a bats (el signo monetario local) de forma cómoda y segura para el pago de bienes y servicios en comercios tailandeses", dice la nota, que remarca que el proceso será supervisado por el Banco de Tailandia.

"Esto se suma al panorama cambiante del sector, donde los turistas modernos están adoptando claramente comportamientos digitales, incluyendo el uso de la tecnología para la planificación de viajes, los pagos electrónicos y la creciente popularidad de los activos digitales", indica el comunicado.

18 meses de prueba

El Ejecutivo adelantó que tras los 18 meses de prueba evaluará la eficiencia de este proyecto para determinar los siguientes pasos dentro de un "estricto marco regulatorio", que velará -según las autoridades- por evitar el blanqueo de capitales.

Tailandia pretende que los visitantes internacionales puedan "gastar con mayor facilidad" en el país, lo que "conducirá a la modernización de la competitividad de la industria turística y creará oportunidades para atraer inversión extranjera a la región".

El Gobierno dejó claro que el plan no contempla que se pueda pagar en comercios con criptomonedas, sino que estas se podrán convertir en moneda local en espacios determinados para este fin durante la prueba piloto.

Un máximo de 500.000 bats

Según Bloomberg, el plan entrará en vigencia en el último trimestre del año y permitirá convertir un máximo de 500.000 bats (15.399 dólares estadounidenses) al mes.

Más de 20,1 millones de turistas internacionales visitaron Tailandia desde el 1 de enero del 2025 hasta el 10 de agosto, según datos del Ministerio de Turismo y Deportes.

El país del Sudeste Asiático, que esperaba recibir a unos 40 millones de visitantes extranjeros este año, ha bajado su previsión hasta los 33 millones.