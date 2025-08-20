El detenido es un joven de 26 años que vertió un líquido inflamable sobre los mostradores de embarque de la terminal 1 en Malpensa por causas que se ignoran

Un hombre ha sido detenido tras arrojar un líquido inflamable a varios mostradores y emprenderla a martillazos en la terminal 1 del aeropuerto Malpensa, en Milán. El hombre fue retenido, gracias a otros pasajeros y las llamas fueron extinguidas por el personal de Seguridad y los bomberos. Hubo momentos de pánico, pero el aeropuerto no sufrió interrupciones en el servicio.

El violento incidente ha ocurrido este miércoles, en la zona de salidas de la Terminal 1 de Malpensa debido al incendio provocado por un hombre de 26 años, que lanzó un líquido inflamable sobre los mostradores de facturación del mostrador 13. El detenido no tenía tarjeta de embarque ni era pasajero y finalmente fue detenido por el personal de seguridad.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 h, cuando los números de emergencia comenzaron a recibir llamadas informando de la agresión de una persona en un estado muy alterado y ruidos que parecían disparos, según ha informado Il Corriere della Sera.