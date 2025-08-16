El pasajero fumó en el avión, consumió su propio alcohol y abusó verbalmente de otros pasajeros

La aerolínea ha recordado su compromiso con garantizar que todos los pasajeros y tripulaciones viajen en un entorno "cómodo y libre de estrés"

Compartir







El Tribunal Sheriff de Edimburgo (Reino Unido) ha condenado a un pasajero conflictivo que obligó a un vuelo de Ryanair a regresar al aeropuerto de origen a 225 horas de trabajos comunitarios.

Así lo ha informado la compañía, que celebra que este tribunal haya decidido condenar a este pasajero por su comportamiento "indisciplinado".

El pasajero consumió su propio alcohol y abusó verbalmente de otros pasajeros

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2024, poco después del despegue, cuando este pasajero fumó en el avión, consumió su propio alcohol y abusó verbalmente de otros pasajeros, según la versión de la 'low cost'.

PUEDE INTERESARTE Ryanair dice que no habrá impacto en sus vuelos pese a la huelga de su personal de tierra desde el 15 de agosto

Este comportamiento --y el de otros dos pasajeros más-- obligó al avión a volver al aeropuerto de origen, provocando que los 6 tripulantes y los 178 pasajeros "sufrieron una interrupción innecesaria".

La aerolínea ha recordado en un comunicado su compromiso con garantizar que todos los pasajeros y tripulaciones viajen en un entorno "cómodo y libre de estrés, sin interrupciones necesarias causadas por un pequeño número de pasajeros indisciplinados".

PUEDE INTERESARTE Ryanair cambia las medidas de su política de equipaje: este es el tamaño que podrá tener la maleta gratuita permitida

La compañía asegura que tiene una "estricta política de tolerancia cero" hacia la mala conducta de los pasajeros y ha añadido que continuará tomando medidas para "combatir este tipo de comportamientos".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un portavoz de la compañía ha señalado que esperan que la decisión de este tribunal sirva para "disuadir aún más el comportamiento disruptivo en los vuelos".