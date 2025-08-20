El secretario de Estado de EE.UU. liderará una comisión conjunta creada tras las conversaciones con Zelenski y líderes europeos

Trump rechaza enviar tropas a Ucrania, aunque asegura que podría apoyar “probablemente, por aire”

Compartir







El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará un grupo de trabajo internacional creado a comienzos de esta semana durante los contactos mantenidos con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios mandatarios europeos, con el objetivo de redactar un plan de garantías de seguridad para Ucrania.

El también asesor de Seguridad Nacional trabajará junto a responsables de Estados Unidos, Europa, Ucrania y la OTAN en la elaboración de una propuesta que permita reforzar la defensa de Kiev en un eventual escenario de alto el fuego con Moscú, según confirmaron fuentes de la Casa Blanca a la cadena estadounidense CNN.

Acuerdo en Washington

La creación de este comité se decidió en el marco de la reunión celebrada el lunes en Washington D.C., donde el presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió con los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia, Ucrania y la Comisión Europea.

Trump descarta tropas en Ucrania

Trump rechazó este martes un despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio ucraniano, aunque aseguró estar dispuesto a ayudar de otra manera. "En materia de seguridad, (los europeos) están dispuestos a desplegar personal sobre el terreno. Estamos dispuestos a ayudarlos, especialmente, probablemente, por aire", declaró en una entrevista con Fox News.