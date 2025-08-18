La Casa Blanca acoge a múltiples líderes europeos y a Volodímir Zelenski para una conversación decisiva sobre la guerra de Ucrania

La devolución de Crimea y el ingreso de Ucrania en la OTAN, fuera de la mesa de negociaciones en la reunión de Donald Trump y Volodimir Zelenski

La Casa Blanca nunca había juntado a tantos líderes europeos a la vez, entre los que se encuentra Volodímir Zelenski, con quien se reunirá el presidente de Estados Unidos para hablar sobre los intereses de Ucrania frente al alto el fuego con Rusia. Tras ella, Trump recibirá a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, la cual quedará grabada en una foto de familia previa a una reunión multilateral.

En Washington, el presidente ucraniano se ha visto arropado por todos los mandatarios europeos tres días después de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska y horas antes de que Donald Trump mantenga esa conversación tan importante para el curso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ursula von der Leyen, líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, acompañan a Zelenski en la víspera de esta reunión.

El martes, se producirá una reunión telemática entre los asistentes europeos en Estados Unidos junto con los otros líderes de los Veintisiete para informar sobre lo hablado en la Casa Blanca. El propio Zelenski, ha agradecido a través de su perfil en la red social ‘X’, la oportunidad de celebrar esta reunión: "Cuando se habla de paz para un país europeo, significa paz para toda Europa. Estamos dispuestos a seguir trabajando con el máximo esfuerzo para poner fin a la guerra y garantizar una seguridad fiable”.

Zelenski, agradecido con Donald Trump

Así mismo, aseguraba que el papel de Donald Trump en el desenlace de este conflicto es clave: “Solo se puede obligar a Rusia a la paz mediante la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza. Tenemos que hacer todo lo posible para que la paz sea una realidad. ¡Gracias!”