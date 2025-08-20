El portavoz del Kremlin ha puesto nuevos requisitos para el encuentro entre Putin y Zelenski, entre ellas, que se celebre en Rusia

Reunión en la Casa Blanca entre Zelenski, Trump y la UE: Putin ya tiene la fecha marcada para su respuesta

Compartir







Rusia frena en seco las esperanzas de una reunión inminente entre Putin y Zelenski. El encuentro del presidente ruso con Donald Trump había elevado el entusiasmo sobre la posibilidad de lograr el fin de la guerra en Ucrania, pero el Kremlin ahora habla de un acuerdo de paz y en Moscú. El líder ucraniano ha rechazado esa sede y por el momento se enfrían las expectativas en Europa.

Pasadas las primeras horas de intercambio de mensajes, de Trump en el que aseguró que ya había comenzado a "organizar" una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Rusia ha quitado velocidad al proceso e incluso ha hecho una proposición para que el encuentro se realice en el Kremlin. Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", ha asegurado a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

PUEDE INTERESARTE Sonrisas tensas y gestos medidos: Trump y Zelenski se reúnen con cierto optimismo y muchas incógnitas

Putin durante esta llamada en el despacho oval, se ha atrevido a hacer esa sugerencia, una invitación envenenada que nace muerta, porque ya Zelenski ha dicho 'NO'. El presidente del país agredido jamás aceptaría viajar a la capital de agresor.

PUEDE INTERESARTE Rusia vuelve a lanzar un ataque masivo sobre Ucrania: interceptados más de 200 drones y misiles

Los analistas sugieren que quizás a Putin le ha entrado vértigo por la velocidad que están tomando los acontecimientos y solo pretende poner palos en la rueda para ganar tiempo. Por eso su ministro de exteriores también ha dicho que las negociaciones deben diseñarse paso a paso, primero a nivel de expertos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los rusos son los únicos que no tienen prisa. Trump la tiene y Zelenski también. Ucrania acepta que las negociaciones de paz sean en dos semanas siempre que produzcan entre líderes sin más intermediarios porque la cuestión del territorio, la más espinosa, solo podrán negociarla entre ellos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Rusia ha comenzado a hablar de un acuerdo de paz, mientras Ucrania y Europa buscan un alto el fuego, que garantice el cese de los ataques a Kiev. Entre ambas opciones hay grandes diferencias:

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Durante un alto el fuego, las partes en conflicto acuerdan dejar de atacarse mutuamente, manteniendo cada una el territorio bajo su control militar. Pero se entiende que la pausa es temporal, generalmente para dar una ventana para negociar, entregar ayuda humanitaria o evacuar civiles.

El cese de la guerra choca contra las intenciones de Rusia de quedarse con territorios de Ucrania

Para Ucrania es impensable regalar la provincia de Donetsk, que Putin no ha sido capaz de conquistar. Para Rusia, es inconcebible admitir tropas europeas en Ucrania, una de las garantías de seguridad ofrecidas por Trump.

Zelenski ha aprendido mucho desde su reunión de febrero y parece haber aprendido cómo agradar a Trump: cambiando una sudadera por una chaqueta de traje y regalándole un palo de golf, su deporte favorito. Este pertenece a un soldado ucraniano herido que utiliza el golf como terapia. A Trump le ha encantado el regalo.