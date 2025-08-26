El presidente de EEUU se apoya en la acusación de un funcionario por un supuesto fraude hipotecario cometido por Lisa Cook

Donald Trump amenaza con revocar los permisos a las cadenas de televisión NBC y ABC y las acusa de ser "sesgadas y mentirosas"

Compartir







El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha despedido a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal (Fed) a la que acusa de un supuesto fraude hipotecario, según una carta que el republicano ha publicado en su red social Truth Social. El republicano mantenía bajo presión al ente financiero, encargado de la política monetaria y que aspira a tener bajo su control.

En la carta de Trump a Lisa Cook, con el membrete de la Casa Blanca, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: "Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato". Cook había sido nombrada por el Gobierno de Joe Biden y tenía un mandato hasta 2038.

El mandatario, que ya reclamó la dimisión de Cook la semana pasada argumentando que "ha hecho algo malo", citó la recomendación de investigación penal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

Posible batalla legal por destitución de Trump a gobernadora de la Reserva Federal

"Como se establece en la recomendación penal (…), hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.

PUEDE INTERESARTE Trump amenaza con destituir a Lisa Cook si no dimite y anuncia que "prefiere" no asistir a la cumbre con Putin y Zelenski

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed pero solo por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca un desacuerdo en materia de política monetaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es previsible que los argumentos de Trump sobre esa causa para despedir a la gobernadora de la Fed desencadenen una batalla legal bajo las leyes vigentes .

La presión de Trump a la Reserva Federal para bajar los tipos

Trump, en su carta, ha señalado que EE.UU. "debe poder tener plena confianza en la honestidad de los miembros encargados de establecer la política y supervisar la Reserva Federal" y se ha escudado en la supuesta "negligencia" de Cook pone en cuestión su "competencia" reguladora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cook, tras las acusaciones de la semana pasada, rechazó dimitir por "intimidación" y afirmó que respondería con "información precisa" a las cuestiones sobre su historial financiero, que se tomaba "seriamente".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La ofensiva contra Cook, que fue nominada para el cargo por el expresidente demócrata Joe Biden, se suma a la presión que la Administración Trump está ejerciendo sobre la Fed y su presidente, Jerome Powell, al que reclama bajar los tipos.