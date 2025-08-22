España arrasa en el ranking mundial de discotecas con Ibiza y Barcelona como destinos clave del ocio nocturno

Con más de 80 clubes nominados, solo Estados Unidos supera a España en la lista de las 100 mejores discotecas del mundo

España, sobre todo en verano, es conocida por socio nocturno hasta el punto de que una discoteca de Ibiza está en el puesto número 1 del ranking mundial, pero hay más de 80 locales españoles nominados, tan solo no supera Estados Unidos.

El segundo país con más candidaturas en la lista 'The World's 100 Best Clubs', sí, pero con tres ciudades dentro del top seis que más locales aportan a la lista en todo el mundo.

Ibiza y Barcelona

La Ibiza nocturna se lleva a la corona. La isla tiene en este selecto club 17 establecimientos, más que ningún otro destino. Barcelona es otra de las grandes elegidas. 11 discotecas optan entrar en la selección.

"Para nosotros es un reconocimiento muy importante, sobre todo es posicionarnos a nivel internacional", cuenta David López, CEO del Grupo Costa Este. Al turismo le gusta la fiesta de la Ciudad Condal. Tanto que a veces cuesta distinguir entre los sellos del día anterior.

Marbella y Madrid

Mismo número que Barcelona aporta Marbella. El lujo y el reguetón son los grandes atractivos para este público en la Costa del Sol. Y no solo triunfa el género latino: "A mí me gusta electrónica".

Madrid, entre sus 10 sitios galardonados, alberga auténticos templos para los amantes de la escena tecno. Hasta el 31 de octubre están abiertas las votaciones para elegir la mejor ruta de la peregrinación nocturna.