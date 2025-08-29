El avión de combate estalló en llamas tras el impacto contra el suelo

El piloto al mando de un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló por causas que investigan las autoridades militares

Un dramático accidente ha ocurrido durante los ensayos de un espectáculo aéreo en Polonia: El piloto de un F-16 ha muerto tras caer en picado durante el vuelo y se ha estrellado sin tiempo para eyectarse. Las autoridades investigan el siniestro. El espectáculo del Radom Airshow se ha cancelado a causa de la desgracia.

El piloto del avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló este jueves durante el ensayo de una acrobacia que tenía previsto realizar en el Radom Airshow, de las exhibiciones aéreas más importantes del país. El accidente ocurrió en la pista de la base aérea de Radom sobre las 19:30 (hora CET), provocó la muerte del piloto, según la información oficial.

El piloto del caza estaba ensayando una maniobra acrobática cuando cayó en picado

El piloto fallecido estaba ejecutando una maniobra acrobática sobre el aeródromo, la rotación sobre su eje longitudinal cuando de repente comenzó a caer en picado a gran velocidad. El avión estalló tras incendiarse cuando impactó contra la pista, y las redes se llenaron de las imágenes del accidente, grabadas por la decena de personas que presenciaban los ensayos.

El portavoz del Gobierno, Adam Szlapka, informó del fallecimiento en un mensaje publicado en la red social X, aunque no ofreció más detalles sobre el siniestro. Tras el accidente, los organizadores anunciaron la cancelación del evento, que estaba previsto para este fin de semana y que cada año atrae a miles de espectadores.

Las autoridades militares están investigando las causas del accidente, según han informado