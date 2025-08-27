La Policía de Victoria investiga las circunstancias en que se ha producido el suceso: a bordo del autobús iban 28 estudiantes

Las autoridades han explicado que más de una veintena de estudiantes, desde Primaria a Secundaria, han recibido asistencia hospitalaria

Un accidente de un autobús escolar en el que viajaban 28 estudiantes ha conmocionado a la localidad australiana de Stoneheaven, a 10 kilómetros al oeste de la ciudad portuaria de Geelong, en el estado de Victoria, después de confirmarse la muerte de una niña y el traslado al hospital de más de una veintena de los jóvenes.

Según ha informado la propia Policía de Victoria, los primeros avisos del suceso se produjeron a alrededor de las 8:20, a primera hora de la mañana, cuando se alertaba de que un autobús escolar había volcado en la carretera por circunstancias que ahora se investigan.

Al volante iba un hombre de 76 años de Hamlyn Heights, suburbio residencial de Geelong, que se cree que estaba girando a la izquierda, hacia la autopista ‘Hamilton Highway’ en el momento en que se produjo el accidente.

El autobús iba lleno de estudiantes de Primaria hasta Secundaria

En ese momento, a bordo iban 28 estudiantes de cursos que iban desde Primaria hasta Secundaria, resultando la mayoría de ellos heridos en el siniestro.

La peor de las noticias se producía con la confirmación de la muerte de una niña en el mismo lugar de los hechos, mientras otro alumno tuvo que ser trasladado inmediatamente por medios aéreos hasta un hospital, con heridas graves, aunque se cree que su vida no estaría en peligro.

Por su parte, otros nueve estudiantes con lesiones significativas fueron ingresadas en el hospital, al igual que el conductor del autobús. Del resto, 14 alumnos fueron también trasladados para su observación médica, elevándose así a más de una veintena los que han recibido asistencia.

El conductor del autobús escolar colabora con la Policía de Victoria

Tras ser tratado inicialmente en el centro hospitalario, el conductor del autobús escolar ha recibido el alta y está colaborando con las autoridades para el desarrollo de su investigación.

Según indica la Policía de Victoria, las circunstancias exactas que han derivado en el vuelque del autobús aún no están claras, por lo que continúan desarrollando trabajos en la zona y han pedido colaboración a cualquiera que haya sido testigo de los hechos o tenga imágenes de lo ocurrido.