Las autoridades mauritanas buscan fallecidos en el mar: han recuperado 40 cadáveres

El año pasado murieron en la ruta atlántica, la más mortífera, 9.700 personas

Naufragio en el mar. Un cayuco que se dirigía a las Islas Canarias ha naufragado en aguas de Mauritania. A bordo iban 140 personas, que llevaban seis días en el mar. Solo hay 17 supervivientes.

Las autoridades ya han recuperado 40 cadáveres del mar. Siguen trabajando para recuperar más cuerpos a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot.

Solo hay 17 supervivientes de las 140 personas que se embarcaron en el cayuco con destino a las islas Canarias.

Según los supervivientes, la mayoría de las personas que iban a bordo son de nacionalidad gambiana y senegalesa y habían zarpado de Gambia.

La ruta atlántica es la más mortífera y peligrosa del mundo. El año pasado, 9.700 personas perdieron la vida intentando llegar a las costas españolas.