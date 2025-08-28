Santiago Abascal pide "confiscar y hundir" el barco de "negreros" Open Arms, atracado en Tenerife
"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia", ha dicho el dirigente de la formación en su perfil de X
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este jueves "confiscar y hundir" el barco de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife y va a ser visitado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
"Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", ha escrito en la red social 'X'.
Clavijo tacha a Abascal de "auténtico fascista" por pedir el hundimiento del barco de Open Arms
En este sentido, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha tildado este jueves de "auténtico fascista" al presidente de Vox, Santiago Abascal, tras pedir que se confisque y se hunda el barco de Open Arms, que ha atracado en Tenerife.
En declaraciones a los periodistas durante una visita al barco de la ONG ha comentado que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad y "desgraciadamente lo tiene", debe ser más "prudente" con ese tipo de declaraciones.
Ha indicado que "tiene que medir un poco las palabras" porque genera "crispación, malestar" y le "hace un flaco favor a la democracia, salvo que a le moleste también la democracia como el Open Arms", algo que empieza a pensar.
Clavijo ha destacado que aunque respeta que Vox "pueda estar" en el Congreso y en el Senado "porque esas son las reglas de la democracia", si bien no comparte "para nada" su discurso", entiende que Abascal "debe respetar" que otras personas que "piensan distinto", puedan hacer la labor de solidaridad y respeto a los derechos humanos que hace Open Arms.
"Estoy seguro que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms", ha detallado.