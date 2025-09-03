Trump muestra su enfado por la alianza de China, India y Rusia y los acusa de de "conspirar" contra Estados Unidos

Xi Jinping y Vladimir Putin destacan su relación bilateral "sin precedentes" y apuestan por una mayor cooperación

China ha exhibido su poderío militar en el desfile por el final de la II Guerra Mundial. El presidente chino, Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong Unon, ha advertido de que el mundo se encuentra ante una encrucijada entre la paz y la guerra. La exhibición pública de la alianza de los tres líderes comunistas no ha gustado a Donald Trump que los ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos.

"Hoy, la Humanidad se enfrenta a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio mutuo o el juego de suma cero", ha declarado Xi, ante una gran imagen del antiguo líder chino Mao Zedong en la plaza de Tiananmen, al tiempo que auguraba que "la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfarán sin duda", según ha recogido la agencia de noticias estatal Xinhua.

Miles de soldados y cientos de vehículos militares, han participado en el desfile al que, además han asistido una veintena de líderes mundiales, en la que es la primera visita del dirigente norcoreano, Kim, de los últimos seis años. El mandatario Xi Jinping ha subrayado que "con un enorme sacrificio nacional, el pueblo chino contribuyó de manera significativa a salvar la civilización humana y salvaguardar la paz mundial", rindiendo homenaje a los veteranos chinos, antes de pasar revista a las tropas.

Xi y Putin vuelven a coincidir después de participar hace días en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, evento en el que participaron los representantes de Vietnam, Malasia, Pakistán, Bielorrusia, Irán, Serbia, Eslovaquia e India, para reforzar lazos con el primer ministro de este último, Narendra Modi.

El evento forma parte de un esfuerzo de Xi por demostrar la creciente capacidad militar del país, mientras aviva el sentimiento nacionalista, en medio de las tensiones con Estados Unidos y las reivindicaciones de autonomía por parte de Taiwán, y trata de reforzar el estatus de China como pilar del orden mundial tras la gran guerra.

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado de "conspirar" contra Estados Unidos a sus pares ruso y norcoreano, en un mensaje en Truth Social en el que ha recordado a Xi la contribución con "sangre" estadounidense a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.