El edificio de 10 plantas, que funcionó como un hotel, siempre ha sido vinculado al "sandcrawler" de La Guerra de las Galaxias', el vehículo gigantesco que se desplazaba por la arena

El icónico edificio, antiguo hotel no podrá ser salvado y ya un grupo de inversores privados tiene un proyecto para construir un moderno complejo turístico

Un tribunal de Túnez ha decidido que el Hotel Du Lac, mítico edificio, que inspiró el "sand crawler" de La Guerra de las Galaxias' sea demolido a causa del peligro que representa el inmueble de 10 plantas, que se construyó entre 1970 y 1973. El ministerio de Cultura tunecino ha estado en contra del desmantelamiento del antiguo hotel en forma de pirámide invertida al considerarlo una reliquia del estilo arquitectónico brutalista.

Para las autoridades, el ruinoso hotel Du Lac, ha sido considerada "peligrosa" y en "condiciones catastróficas"; tras su demolición será construido un nuevo y moderno complejo hotelero para un grupo de inversores privados, que ya tienen un plan de reconstrucción.

El Hotel du Lac, situado cerca del lago de Túnez, fue diseñado por el arquitecto italiano Raffaele Contigiani, en forma de pirámide invertida, y construido entre 1970 y 1973, pero llevaba década en desuso. El edificio de 10 plantas funcionó como un hotel con 416 habitaciones y siempre ha sido vinculado al "sand crawler" de La Guerra de las Galaxias' , un vehículo gigantesco que se desplazaba por la arena.

La movilización no logra salvar el Hotel Du Lac, icono del Brutalismo

Simpatizantes y activistas se movilizaron para evitar la demolición del hotel Du Lac, en desuso desde hace dos décadas. Incluso el ministerio de Cultura de Túnez, había mostrado su apoyo al mantenimiento del edificio y la posibilidad de remodelarlo manteniendo su forma de pirámide invertida, símbolo de la arquitectura brutalista.

La decisión finalmente ha sido tomada por un Tribunal y el imponente edificio, una mole de hormigón armado, será demolido y la fase de reconstrucción esté prevista para el segundo trimestre del 2026.