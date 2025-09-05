El primer ministro de Reino Unido anuncia una remodelación de su gabinete tras la dimisión de la vice primera ministra, Angela Rayner

Dimite la 'número dos' del Gobierno británico, Angela Rayner, por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda

Compartir







El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este viernes una remodelación de su gabinete, que incluye cambios en carteras como Exteriores e Interior, aprovechando la dimisión de la vice primera ministra, Angela Rayner, por irregularidades fiscales en la compra de una vivienda.

Starmer ha designado como su 'número dos' al que hasta ahora había sido el ministro de Exteriores, David Lammy, que a partir de ahora será también el titular de Justicia. Al frente de la cartera diplomática estará Yvette Cooper, que lideraba Interior, y en esta última estará Shabana Mahmood, que ocupaba Justicia.

PUEDE INTERESARTE Pedro Sánchez pone en valor el acuerdo sobre Gibraltar junto a Keir Starmer antes de su reunión en Londres

La líder de los Comunes, Lucy Powell, también ha dejado el gobierno, y su reemplazo será Alan Campbell. Asimismo, ha abandonado el gabinete el ministro para Asuntos de Escocia, Ian Murray, que expresado su "decepción" porque le hayan dejado fuera del Ejecutivo, y tomará su relevo Ian Douglas Alexander, según ha informado Downing Street. Entre los nuevos nombramientos está el ministro de Vivienda, Steve Reed; el de Trabajo, Pat McFadden; el de Comercio, Peter Kyle; la de Ciencia y Tecnología, Liz Kendall, y la de Medioambiente, Emma Reynolds.

La dimisión de la vicepresidenta

La vice primera ministra de Reino Unido, Angela Rayner, ha presentado este viernes su dimisión tras reconocer que incurrió en irregularidades fiscales durante la compra de su segunda vivienda, después de alegar durante los últimos días que todo se debía a un mal asesoramiento.

PUEDE INTERESARTE La Coalición de Voluntarios busca en París el apoyo de EEUU para su plan de paz entre Rusia y Ucrania

Rayner reconoció que había pagado menos impuestos de los que le correspondían para la compra de su segunda vivienda en la localidad de Hove, en Sussex del Este, según ella tras pedir asesoramiento ante su compleja situación. Parte de su primera vivienda está cedida a un fideicomiso a nombre de su hijo, con una discapacidad permanente.