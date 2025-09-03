Pedro Sánchez ha puesto en valor el acuerdo de Gibraltar antes de su reunión con Keir Starmer en Londres

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, puso en valor este miércoles ante el primer ministro británico, Keir Starmer, el acuerdo sobre el estatus de Gibraltar al que han llegado España, el Reino Unido y la Unión Europea, así como el impulso dado para ello por el actual inquilino del 10 de Downing Street.

Sánchez destacó la relevancia de ese acuerdo en una declaración junto a Starmer antes de la reunión que ambos mantienen en Londres para abordar diversos asuntos de la relación bilateral y otras cuestiones como la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Tras esta reunión, ambos presidirán la firma de un acuerdo para sellar una relación estratégica bilateral en diversos ámbitos y cuya importancia resaltó también Sánchez en su intervención.

La de este miércoles será la primera visita oficial de Sánchez a Londres desde que llegó a Moncloa en 2018, si bien en estos años ha mantenido contactos telefónicos y algunos encuentros bilaterales en foros internacionales con los 'premier' que han ido desfilando por Downing Street --Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak--. En el caso de Starmer, el presidente del Gobierno ha tenido ocasión de reunirse con él brevemente en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Reino Unido en julio de 2024 y la última vez que ambos hablaron por teléfono fue el pasado 11 de julio, tras anunciarse el acuerdo que regirá las relaciones entre Gibraltar y la UE.

El limbo del Peñón tras el Brexit

Entonces, ambos destacaron que el acuerdo, que tendrá en la supresión de la Verja su materialización más tangible, contribuirá a reforzar la relación bilateral. El horizonte con el que trabaja Bruselas para que esto ocurra es enero de 2026 pero para ello es necesario que se concluya la redacción del texto, algo que debería ocurrir en las próximas semanas, y que este sea ratificado tanto por el Parlamento europeo como por el británico.

Aunque Gibraltar no figura entre los temas a tratar propiamente en la agenda del encuentro, no es descartable que ambos hagan una mención a la cuestión habida cuenta de la importancia que tanto España como Reino Unido daban a poner fin al limbo en el que quedó el Peñón tras el Brexit, sin renunciar ninguno de los dos gobiernos a sus reivindicaciones en materia de soberanía.