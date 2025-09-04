La Coalición de Voluntarios busca en París el apoyo de EEUU para su plan de paz entre Rusia y Ucrania
El objetivo de la Cumbre es "sobre todo garantizar ese apoyo de Estados Unidos a la Coalición de Voluntarios"
En París, el presidente Emmanuel Macron recibe en el Elíseo a los miembros de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania, con presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski y la participación por vídeoconferencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros. Sobre la mesa de la reunión ha estado cómo actuar en caso de que se llega a la paz con Rusia. Informa en el vídeo Carlos Herranz.
Tal y como informa el reportero en el vídeo, se trataría de "una estrategia de paz que vendría en tres fases distintas". Una primera de refuerzo del ejército ucraniano de forma logística y financiera, una segunda con el despliegue de las tropas de paz de los países voluntarias y una tercera con la eventual intervención de Estados Unidos en caso de un nuevo ataque ruso.
El objetivo de la Cumbre es sobre todo garantizar ese apoyo de Estados Unidos a la coalición de voluntarios. Desde aquí, la coalición que lideran Macron y Starmer fuerzan en lanzar un mensaje: todo está listo y preparado en ese esquema de paz. Ahora solo falta que Trump presione a Putin a través de nuevas sanciones para obligarle a negociar.
Sánchez insiste en mantener la presión sobre Rusia
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de seguir manteniendo la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte un alto el fuego en Ucrania.
Este ha sido el mensaje principal que ha trasladado durante su intervención en la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' que conforman una treintena de países para apoyar a Ucrania y en la que ha tenido que participar por videoconferencia ante la imposibilidad de viajar a París por una avería en su avión.
Según ha informado Moncloa en un comunicado, el presidente ha puesto de relieve la importancia de mantener la presión sobre Rusia para que acepte un alto el fuego y, de este modo, avanzar hacia una paz justa y duradera en Ucrania.
Asimismo, ha vuelto a defender la necesidad para ello de que se cuente con Kiev y ha dejado claro que tampoco se puede discutir sobre la seguridad en Europa sin contar con la voz de los europeos.
De manera presencial, han participado entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, o el canciller alemán, Friedich Merz, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mientras que otros líderes lo han hecho de forma telemática, como el primer ministro británico, Keir Starmer; o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.