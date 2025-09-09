Europa Press 09 SEP 2025 - 21:41h.

Hamás ha confirmado que cinco de sus miembros han muerto en el ataque de Israel en la capital de Qatar, Doha

Muere el hijo de un alto cargo de Hamás en el ataque israelí en Doha, Qatar

Los bombardeos del ejército israelí sobre la capital de Qatar, Doha, ha causado el pánico en sus calles. Es la primera vez que Israel ataca este país del golfo pérsico, donde se desarrollan las conversaciones para una posible tregua en Gaza. Precisamente los negociadores de Hamás han sido los objetivos de los proyectiles israelíes. De ellos cinco miembros de Hamás han muerto pero no han conseguido alcanzar a sus líderes

"Confirmamos el fracaso del enemigo de asesinar a nuestros hermanos de la delegación negociadora", reza un comunicado del grupo, en el que ha informado de que ha fallecido Humam al Haya, hijo del líder de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, y un asesor de este último, Yihad Labad. Asimismo, ha agregado que otros tres miembros del grupo han muerto.

Las palabras de Hamás

"Este crimen ha demostrado que la ocupación sionista es una amenaza inminente para la región y el mundo, y que Netanyahu intenta socavar nuestra causa nacional y los derechos de nuestro pueblo, empujándolos al desplazamiento forzado y continuando con sus planes criminales de genocidio, limpieza étnica, hambruna y desplazamiento forzado", ha declarado.

Este ataque es un momento inédito, ya que Israel ha bombardeado un país con el que tiene relaciones, con el que negocia el regreso de los rehenes. Todo esto añade más tensión en la región donde varios países han condenado el ataque. Los tres líderes de Hamás, negociadores con Israel en los últimos meses, eran el principal objetivo de Tel Aviv. Finalmente fallido. Durante varios segundos una lluvia de misiles cae sobre la sede del grupo terrorista en la capital de Catar.

La reacción y las primeras palabras de Israel ante el ataque

Cientos de personas en los alrededores salieron corriendo de la zona donde se produjo la explosión sin saber exactamente qué está ocurriendo. Y lo que en realidad estaba ocurriendo es que más allá del ataque en sí, se quería producir la segura liquidación de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza.

El primer ministro israelí se ha cuidado mucho de insistir en que el ataque ha sido únicamente cosa suya. Ha confirmado que es una represalia por el reciente atentado en Jerusalén, y que se produce en el mismo sitio en el que la cúpula de Hamás celebró la masacre del siete de octubre.

Así es cómo Israel va eliminando a todos los que considera enemigos existenciales: mató en Gaza a uno de los líderes de Hamás, Yaya Sinwar. En Irán asesinó al otro, Ismail Haniya y en Teherán eliminó a gran parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria. También en Beirut consiguieron asesinar al líder de Hizbulá, Hasán Nasrala.