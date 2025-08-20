Israel estima que cerca de un millón de palestinos tendrán que abandonar la ciudad y dirigirse forzosamente hacia el sur debido a la ocupación militar

Israel asegura haber matado a un miembro de la célula de Hamás que dirigió los ataques del 7 de octubre

El Ejército de Israel está preparando su operación para tomar la ciudad de Gaza, con el aumento de miles de reservistas que han bautizado como 'Carros de Gedeón 2'. El Gobierno de Netanyahu, además destinará 1.500 millones de dólares adicionales (unos 1.200 millones de euros) para la fabricación de vehículos blindados y carros de combate avanzados, según fuentes del ministerio de Defensa.

Los planes del Ministerio de Defensa, incorporará cinco divisiones de las Fuerzas Armadas para "acabar con Hamás" y eliminar la milicia palestina, tal y como ha explicado un alto cargo del Ejército al diario 'The Times of Israel'. Unos planes que sigue organizando al mismo tiempo que mantiene los ataques militares en la Franja y las restricciones a la entrada de alimentos y material sanitario.

El Ejército israelí que ocupará Gaza está compuesto por 14 brigadas, cada una de ellas formada por fuerzas de artillería, infantería y combate, que contarán con apoyo sobre el terreno, según esta misma fuente, que ha matizado que las brigadas desplegadas en las fronteras norte y sur de Israel también tendrán que desplazarse hasta el enclave.

El Ejército, que ha dado por iniciada la operación con una serie de "ofensivas a las afueras de la ciudad", en varias operaciones en las zonas de Zeitoun y Yabalia, situada al norte de la ciudad de Gaza.

Se estima que cerca de un millón de palestinos tendrán que abandonar la ciudad y dirigirse forzosamente hacia el sur debido a la ocupación militar de Israel. El Gobierno de Netanyahu ha asegurado que el plan incluye la "expansión de las instalaciones médicas" en estas zonas, donde se establecerán al menos dos hospitales de campaña.

"Como parte de los preparativos para mover a la población hacia el sur se han iniciado conversaciones con varias organizaciones internacionales para colaborar y establecer instalaciones médicas, y hemos recibido respuestas positivas", ha manifestado el alto cargo, bajo condición de anonimato.

Israel fabricará más vehículos blindados y carros de combate

El Ministerio de Defensa de Israel destinará otros 1.500 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) a la fabricación de vehículos blindados y carros de combate, según han informado fuentes de ese departamento.

El ministro de defensa, Israel Katz, ha informado en un comunicado de que el objetivo es "acelerar la producción" para cumplir con los objetivos militares del país de cara a los próximos cinco años.

"La decisión emana directamente del éxito en combate gracias al uso de vehículos blindados avanzados", ha resaltado, al tiempo que ha detallado que el proyecto queda ahora en manos de la Comisión Conjunta del Parlamento para su inclusión en los Presupuestos. "El crecimiento económico y la seguridad nacional van de la mano", ha añadido.

"No vamos a comprometer la seguridad de Israel y seguiremos invirtiendo todas nuestras fuerzas para proteger el futuro de la nación", ha explicado Katz.

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles que ha matado a Mohamed Naif Abu Shamla, un miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que participó en los atentados del 7 de octubre de 2023, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado en un comunicado publicado su canal de Telegram que "eliminaron" a este comandante de la unidad Nukhba --la célula que planeó y dirigió los mencionados ataques-- el pasado 13 de agosto.

Las fuerzas israelíes han asegurado que el combatiente "promovió numerosos complots terroristas contra las FDI y el Estado de Israel" durante los cerca de dos años que cumple la ofensiva militar contra el enclave palestino.