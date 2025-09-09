Muere el hijo de un alto cargo de Hamás en el ataque israelí en Doha, Qatar

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que el hijo de un alto cargo ha fallecido en el ataque israelí en Doha

Un joven español de 25 años de Melilla, uno de los seis muertos en el ataque a tiros en Jerusalén

Compartir







El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que los líderes del grupo que han sido objetivo del bombardeo israelí en la capital de Qatar, Doha, han sobrevivido, si bien el hijo de uno de ellos ha fallecido como consecuencia del ataque.

"El atentado ha ocurrido durante una reunión del equipo negociador para discutir la propuesta estadounidense. Los líderes del grupo han sobrevivido al cobarde intento de asesinato, cuya sangre es la de cualquier palestino", ha declarado Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás.

PUEDE INTERESARTE El Ejército de Israel inicia el desalojo de Gaza: ordena la evacuación de toda la ciudad palestina

No obstante, ha indicado que "un grupo" de miembros del grupo islamista han fallecido en el ataque, si bien solamente ha identificado al hijo de Jalil al Haya, Humam, y uno de sus asesores, Yihad Labab, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', afín a la milicia.

La respuesta del Ejército de Israel

Al Hindi, que ha recordado que Hamás ha "dado señales positivas" a la propuesta de alto el fuego estadounidense, ha declarado que responsabiliza del ataque a Estados Unidos, principal aliado de las autoridades israelíes.

PUEDE INTERESARTE Una embarcación de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza denuncia un ataque con un dron en el puerto de Túnez

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha. "Durante años, estos miembros han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha señalado.