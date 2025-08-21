Israel mata a un supuesto "terrorista" de Hezbolá en un ataque en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha cifrado en 230 los miembros de Hezbolá fallecidos en ataques desde finales del año pasado

Benjamin Netanyahu reitera que un acuerdo de alto el fuego no implica la renuncia de eliminar a Hamás en Gaza

El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte de un supuesto miembro del partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado el pasado mes de noviembre. "El Ejército de Israel seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", ha defendido.

Las fuerzas israelíes han indicado, en un comunicado difundido a través de redes sociales, que el miembro de Hezbolá, al que se han referido como "terrorista", pertenecía a la unidad de élite Raduán y realizaba operaciones en la zona de Deir Siryan, en la gobernación de Nabatiye.

Estos actos, aseguran, "violan el alto el fuego acordado entre las partes" el año pasado, tal y como detalla el Ejército israelí, que sigue presente en varias zonas de Líbano y ha cifrado en 230 los miembros de Hezbolá fallecidos en ataques desde finales de 2024.

El Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado a dar "avisos iniciales" a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen la ciudad de Gaza, en el marco de la ampliación de la ofensiva militar en la Franja.

"Como parte de los preparativos para el traslado de la población desde la ciudad de Gaza hacia el sur para su protección, la dirección de coordinación y enlace de la COGAT -autoridad militar israelí encargada de los territorios palestino- ha realizado las primeras alertas a médicos y organizaciones internacionales", reza un comunicado.

Las autoridades israelíes han enfatizado a los equipos médicos "que la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja de Gaza se está adaptando para acoger a enfermos y heridos, junto con un aumento en la entrada de equipo médico necesario, de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones internacionales".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han compartido la grabación de una llamada en la que un miembro del COGAT alertaba a un funcionario sanitario "sobre la posibilidad del Ejército de entrar en la ciudad de Gaza" y la previa "evacuación completa" de la localidad. "Esto requiere que se prepare un plan para transferir equipo médico del norte al sur", ha declarado.

"Así, podréis brindar atención a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que vienen del norte", ha dicho, según la mencionada grabación, en la que subraya que "es importante que reciben esta información de una fuente oficial". Además, ha manifestado que les proporcionará "un lugar donde estar, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro hospital".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó en la víspera a las FDI que "acorten" los plazos "para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza, escenario de una ofensiva que arrancó en octubre de 2023.

El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de las operaciones y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos, que contemplan la llamada a filas de decenas de miles de reservistas. Prevé, además, el desplazamiento masivo de los habitantes de la ciudad de Gaza.