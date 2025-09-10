El joven de Melilla pudo llamar a su mujer con la que se acababa de casar tras recibir varios disparos

Mueren seis personas en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén

Yaakov Pinto, un joven de Melilla, fue una de las seis víctimas del atentado contra un autobús este lunes en Jerusalén. Antes de morir, Pinto pudo llamar a su esposa, con la que se acababa de casas, y despedirse.

"Ha habido un ataque. Te amo. Di a mis padres que les quiero mucho", fueron las últimas palabras que su mujer, Osnat, escuchó.

Yaakov Pinto, alcanzado por dos balas cuando iba en el autobús tiroteado, logró coger el teléfono y despedirse de los suyos, informa el diario El Mundo.

Yaakov Pinto, recién casado

Yaakov Pinto y Osnat se casaron el pasado junio. Carrie Gold Nachmani, tía del joven melillense, ha recordado el día del enlace en redes sociales.

"No hay palabras suficientes para el mal que existe", dice la tía junto a las fotos de los novios.

Pinto vivía en Jerusalén, donde era profesor y estudiaba para ser rabino, cuenta el citado diario. “Le pregunté si no extrañaba el abrazo de una madre, y me dijo: 'Mi madre me acaricia desde lejos todo el tiempo'", ha contado a El Mundo, el rabino Avraham YitzhakGreenbaum.

En el ataque seis personas fallecieron, entre ellas el joven español, y decenas resultaron heridas. Dos personas abrieron fuego contra una marquesina, donde estaba en autobús. Hamás reivindicó el atentado a las pocas horas de cometerlo.