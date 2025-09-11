"Es la distinción civil más importante. Kirk fue capaz de movilizar muchos votos entre los jóvenes", sentencia Trump

Última hora del asesinato de Charlie Kirk, en directo | El FBI ofrece 100.000 dólares por información que ayude a arrestar a los responsables

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que condecorará al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado en un evento universitario, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país.

Charlie Kirk era un hombre muy cercano a la familia Trump y el presidente estadounidense, que se dejó ver visiblemente afectado por la trágica muerte, anunció delante de todos los americanos que se le entregaría la medalla de la Libertad de Estados Unidos.

"Es la distinción civil más importante. Kirk fue capaz de movilizar muchos votos entre los jóvenes", decía Trump mientras intentaba mantener la compostura en su conferencia. Tras esto, el líder americano anunciaba esa condecoración póstuma durante un sentido homenaje realizado a las víctimas de los atentados del 11S en Nueva York.

Horas antes del homenaje, Donald Trump no dudó en culpar del asesinato de Charlie Kirk a la izquierda radical y dejar claro que "es un momento oscuro para América". "Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos de masas y criminales del mundo", sentenció públicamente el presidente de Estados Unidos.

"Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país, y debe cesar de inmediato", sentenció mirando a cámara, con el gesto serio. Por último, Donald Trump se rindió ante Charlie Kirk: "Era un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".