Última hora de la muerte de Charlie Kirk y la fuga de su asesino, en directo | El tirador prófugo sería de "edad universitaria"
Las autoridades han encontrado el arma con el que asesinaron a Charlie Kirk, pero el FBI admite que el pistolero aún no está identificado
Las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk en un tejado: el FBI tiene el arma y huellas
El FBI investiga el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah este pasado miércoles. El comentarista estadounidense conservador recibió un disparo mortal en el cuello. Los agentes han encontrado este jueves un rifle de alta potencia en una zona boscosa, pero el tirador aún está prófugo.
Las autoridades dijeron que el sospechoso que buscan “parece tener edad universitaria” y “se mezclaba” con los estudiantes en el campus universitario. Las balas halladas junto al fusil tendrían grabados varios mensajes transgénero y antifascistas, según medios internacionales. Pero no se han revelado las palabras utilizadas.
Además de haber encontrado el supuesto arma del crimen, también se han tomado varias huellas. Dos hombres fueron detenidos brevemente después del tiroteo, pero los investigadores confirmaron más tarde que no eran sospechosos y los liberaron. Uno de ellos era un hombre de avanzada edad, que se ha confirmado que no está implicado en los hechos.
Elon Musk incendia las redes tras el asesinato de Kirk y llama a la izquierda "el partido del asesinato"
El fundador de SpaceX criticó a los usuarios del Partido Demócrata y de izquierda en línea, castigándolos por "celebrar un asesinato a sangre fría" tras la muerte de Kirk. "La izquierda es el partido del asesinato", escribió Musk en X poco después de que se conociera la noticia del tiroteo. El multimillonario propietario de X expresó inicialmente sus esperanzas de que 'Charlie lo lograra de alguna manera', y se puso furioso después de que se confirmó la muerte de Kirk. Durante toda la experiencia, los usuarios liberales de la red social BlueSky comenzaron a celebrar el asesinato de Kirk, recogen medios como 'Daily Mail'.
La premonitoria frase de Charlie Kirk: "Creo que vale la pena tener un costo de lamentables muertes por armas por tener la segunda enmienda"
Charlie Kirk, asesinado de un disparo con solo 31 años era un influencer muy conocido en Estados Unidos, con 73 millones de seguidores en Tik Tok. A ellos trasladaba las que a su parecer eran las bondades de Donald Trump, que le ha atribuido en parte sus buenos resultados entre los más jóvenes:
Biden y Obama condenan el asesinato de Charlie Kirk y dicen que esta violencia "no tiene cabida" en EEUU
Los expresidentes estadounidenses Joe Biden y Barack Obama, ambos demócratas, han condenado el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aliado del actual mandatario, Donald Trump, y han recalcado que este tipo de violencia "no tiene cabida" en el país norteamericano.
"No hay cabida en nuestro país para este tipo de violencia. Debe terminar ya", ha dicho Biden en su cuenta en la red social X, en referencia a los ataques con armas de fuego en Estados Unidos. "Jill y yo estamos rezando por la familia y los seres queridos de Charlie Kirk", ha agregado. En esta línea, Obama ha afirmado que "aún no se conocen los motivos de la persona que tiroteó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia". "Michelle y yo rezaremos esta noche por la familia de Charlie, especialmente por su esposa Erika y sus dos hijos pequeños", ha apuntado.
Bluesky advierte a los usuarios sobre celebrar la muerte de Kirk
La plataforma de redes sociales Bluesky advirtió a sus 38 millones de usuarios que eliminará publicaciones y prohibirá a cualquiera que celebre la muerte de Kirk, recoge 'Daily Mail'. La alternativa a X, que nació de la indignación liberal por la compra y el cambio de nombre de Twitter por parte de Elon Musk, vio una ola de publicaciones que inundaron la plataforma, que celebró abiertamente el asesinato del agitador conservador. En una publicación en la cuenta de "Seguridad" de Bluesky, los representantes de la compañía escribieron: "Glorificar la violencia o el daño infringe las Normas de la Comunidad de Bluesky. Revisamos los informes y tomamos medidas contra el contenido que celebra el daño a cualquier persona".
El agente especial del FBI de Salt Lake City, Robert Bohls, habla sobre el rifle del tirador
Un "rifle de cerrojo de alta potencia", que las autoridades creen que fue el arma utilizada en el tiroteo, fue recuperado en una zona boscosa cerca de donde ocurrió el tiroteo, según el agente especial del FBI de Salt Lake City, Robert Bohls.
La búsqueda del sospechoso, que se cree que es universitario, continúa, y los funcionarios trabajan "las 24 horas del día" para localizar al individuo, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa este jueves.
El momento en el que Charlie Kirk fue asesinado
El comentarista estadounidense Charlie Kirk murió este pasado miércoles tras recibir un disparo durante un acto en una universidad de Utah:
Esto es lo que necesitas saber
- Charlie Kirk estaba hablando en la Universidad del Valle de Utah el miércoles por la tarde cuando las autoridades dijeron que el tirador disparó desde un tejado.
- Los videos publicados en las redes sociales muestran a Kirk, visto hablando por un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca, levantando su mano después de que suena el único disparo.
- Su equipo de seguridad privada lo trasladó de urgencia a un hospital y más tarde fue declarado muerto.
- Donald Trump confirmó la muerte de Kirk en una publicación en las redes sociales y ordenó que las banderas ondeen a media asta.
- El presidente Trump, quien recibió un disparo en un evento de campaña el año pasado, dijo que él y Kirk tenían una relación cercana.
- El gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró que el tiroteo fatal fue un "asesinato político" y advirtió al perpetrador que podría enfrentar la pena de muerte.
- Una "persona de interés" fue detenida por la policía pero desde entonces fue liberada, dijo el director del FBI, Kash Patel.
- El agente especial a cargo del FBI, Robert Bohls, dijo que se recuperó un "rifle de cerrojo de alta potencia" en una zona boscosa después del asesinato.