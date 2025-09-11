Elon Musk incendia las redes tras el asesinato de Kirk y llama a la izquierda "el partido del asesinato"

Las autoridades han encontrado el arma con el que asesinaron a Charlie Kirk, pero el FBI admite que el pistolero aún no está identificado

Las imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk en un tejado: el FBI tiene el arma y huellas

Compartir







El FBI investiga el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah este pasado miércoles. El comentarista estadounidense conservador recibió un disparo mortal en el cuello. Los agentes han encontrado este jueves un rifle de alta potencia en una zona boscosa, pero el tirador aún está prófugo.

Las autoridades dijeron que el sospechoso que buscan “parece tener edad universitaria” y “se mezclaba” con los estudiantes en el campus universitario. Las balas halladas junto al fusil tendrían grabados varios mensajes transgénero y antifascistas, según medios internacionales. Pero no se han revelado las palabras utilizadas.

Además de haber encontrado el supuesto arma del crimen, también se han tomado varias huellas. Dos hombres fueron detenidos brevemente después del tiroteo, pero los investigadores confirmaron más tarde que no eran sospechosos y los liberaron. Uno de ellos era un hombre de avanzada edad, que se ha confirmado que no está implicado en los hechos.