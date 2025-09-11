Charlie Kirk, comentarista y líder conservador estadounidense, ha muerto tras recibir un disparo en un evento en una universidad

El FBI libera al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk tras interrogarle: siguen buscando al autor del disparo

La muerte del líder conservador estadounidense Charlie Kirk a sus 31 años tras haber recibido un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en una universidad en la ciudad de Orem, Utah, ha sacudido la actualidad política a nivel internacional.

Nada más producirse el ataque, Donald Trump reaccionaba con un mensaje en su red social al tiroteo donde condenaba el asesinato de su fiel seguidor: "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie".

Los primeros años de Charlie Kirk

Nacido el 14 de octubre de 1993 en la villa estadounidense de Arlington Heights, situada en Illinois, Charlie Kirk proviene de una familia cristiana de clase media en la que su padre trabajaba en el sector inmobiliario, mientras que su madre era ama de casa.

Sin haber acudido a la universidad y sin formarse académicamente en su carrera política, Kirk fundó con solo 18 años, en 2022, la organización Turning Point USA (TPUSA) con la que difundía en diferentes espacios estudiantiles universitarios y en institutos ideas conservadoras.

Poco a poco, el seguidor de Trump comenzó a coger fuerza entre los seguidores conservadores más jóvenes gracias a activismo y propaganda que publicaba en las redes sociales donde se posicionaba firmemente contra los valores feministas, progresistas, criticaba la migración y, también, la diversidad en los campus universitarios de Estados Unidos.

Las ideas conservadoras de Charlie Kirk

Debido a la notoriedad y a su continúa presencia en las redes sociales, Charlie Kirk comenzó a aparecer en presentaciones públicas en campus universitarios y medios digitales en los que defendía los valores conservadores republicanos con los que intentaba acaparar la atención de los jóvenes. Sus planteamientos defendían valores tradicionales, derechas sociales, el derecho a las armas y una interpretación religiosa del patriotismo.

Bajo su liderazgo, la organización Turning Point USA (TPUSA) que él mismo había fundado en 2012 creció rápidamente llegando a convertirse en una de las plataformas juveniles más influyentes de la derecha estadounidense.

Carrera política de Charlie Kirk

Tan solo siete años después de haber creado TPUSA, Charlie Kirk se convirtió en uno de los pesos pesados de Donald Trump con el que el presidente de Estados Unidos vio una posibilidad de acercarse a sus votantes más jóvenes.

Por eso, la presencia mediática de Kirk aumentó con su participación en los mítines de campaña republicanos en los que defendía públicamente las políticas del actual presidente.

Viendo la gran acogida que había tenido su organización, en 2019 lanzó Turning Point Action otro movimiento político enfocado en movilizar votantes a favor de candidatos conservadores.

En ese mismo año, Kirk lanzó su podcast 'The Charlie Kirk Show' donde entrevista a políticos, comentaristas y figuras públicas conservadoras que tuvo gran aceptación e impacto entre los seguidores más jóvenes de la derecha estadounidense.

Sin lugar a dudas, el 2019 fue el año decisivo en la carrera de Charlie Kirk ya que, tras estrenar su nueva organización y su podcast conservador, el líder apareció públicamente junto a Donald Trump durante las visitas de jóvenes conservadores en la Casa Blanca.

Los últimos años del líder conservador

En 2021, Charlie Kirk se casó con Erika Frantzve, una antigua modelo cinco años mayor que él que también estaba vinculada al ámbito conservador con la que tuvo dos hijos.

Desde 2020 hasta la fecha de su muerte, Charlie Kirk aumentó su liderazgo en la organización que él mismo fundo, TPUSA, y con la que fue expandiendo su influencia a través de redes sociales, podcasts, medios conservadores y apariciones en convenciones estudiantiles como en la celebrada en la universidad de la ciudad de Orem (Utah) en la que le han asesinado de un disparo en el cuello.